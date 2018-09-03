Бесплатно и в любое время суток: как работает Сухумский роддом

В Сухумском родильном доме состоялся день открытых дверей. О том, какие неудобные вопросы задавали журналисты, почему все меньше женщин рожает в Абхазии и сколько стоят роды, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Cухумский родильный дом. День открытых дверей. У порога можно встретить только журналистов с камерами и диктофонами. В приемной уже ждет врач, которая дает халаты и бахилы. Облачаемся в спецодежду и направляемся в кабинет замглавврача по родовспоможению Республиканской больницы Абхазии Беллы Пилия. Она сегодня проводит экскурсию для пишущей братии.

"Хочу, чтобы наши потенциальные клиенты тоже знали о наших успехах, удачах. Мы открыты для общения с кем бы это ни было. Готовы ответить даже на самые неудобные вопросы", – начинает завотделением.

Сухая статистика

До начала экскурсии Белла Пилия в кабинете в спокойной обстановке дает статистику и отвечает даже "на самые неудобные вопросы".

© Sputnik Белла Пилия

За восемь месяцев 2018 года в Сухумском родильном доме приняли роды 743 раза – новорожденных 744. Из них 390 мальчиков и 354 девочки. Эти цифры не отражают статистику по мертворожденным.

"К сожалению, у нас были мертворожденные. Женщины поступали с замершим плодом на достаточно поздних сроках. Проведено 47 преждевременных родов. Из всего количества родов, у нас немалый процент кесаревых сечений. Мы позиционируем себя как учреждение третьего уровня, то есть которое должно оказывать любые виды помощи по акушерско-гинекологическому профилю. Здесь мы оказываем всестороннюю помощь. Всеми необходимыми медикаментами, которыми мы снабжаем будущих мам, нас обеспечивает Фонд медицинского страхования", – рассказывает замглавврача по родовспоможению.

Многие женщины, по ее словам, настаивают на проведении им кесаревого сечения.

"Мы считаем, что это противоестественная операция. Женщине лучше родить естественным путем, если это возможно по медицинским показаниям. Это лучше и для ребенка, и для женщины, и для лактации. Эта наша четкая позиция", – поясняет Пилия.

Статистика на убыль

Сразу после краткой информации замглавврача по родовспоможению последовали неудобные вопросы от журналистов. В основном они касались статистических данных по количеству женщин, рожающих в Абхазии и за ее пределами, и закона "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов.

"За последние годы особо не могу похвастаться увеличением количества рожениц. Не потому что не рожают, а потому что часть наших потенциальных пациенток выезжают за пределы республики. Мы неплохо оснащены оборудованием, у нас есть все медикаменты, которые нам необходимы. Наши пациенты бесплатно обеспечиваются медикаментами. Что касается абортов, я сама их противница", – призналась Пилия.

© Sputnik День открытых дверей в сухумском роддоме

Последние десять лет, уже будучи заведующим гинекологическим отделением, Белла Пилия не проводила аборты и выступала против них. Замглавврача по родовспоможению считает, что нужно планировать беременность.

"Те женщины, которые приходят к нам и просят сделать аборт, в большинстве случаев не имеют медицинских показаний, у них – социальные показания. Либо они скрывают беременность, либо женщины считают, что пора закончить детородную функцию. Я не призываю рожать бесконечно много и понимаю, что это очень сложно, но при этом настаиваю на том, чтобы люди планировали свою беременность. Когда уже наступила беременность, когда уже внутри женщины есть живой человек, я против того, чтобы его убивали", – отметила она.

При этом Белла Пилия подчеркнула, что эту проблему необходимо решать цивилизованно.

Платно или бесплатно?

В Абхазии многие жалуются на то, что приходится платить за роды и выписку ребенка и матери. Но замглавврача по родовспоможению утверждает, что роды в Абхазии абсолютно бесплатные.

"Вы нигде не найдете у нас прейскуранта на роды, вы не сможете указать на человека, который не принял у вас роды, если вы ему не заплатили. Если кто-то вам отказал в помощи, я готова сегодня же его уволить. Я могу сказать совершенно четко: вы в любое время можете прийти в Сухумский роддом за бесплатной помощью, и она будет вам оказана. Я совершенно в этом уверена", – ответила Пилия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Пилия: "Роды в Абхазии абсолютно бесплатные."

От слов к экскурсии

После недолгой беседы начинается экскурсия — с приемной. В коридоре встречаем пациенток, которые спустились принять душ с четвертого этажа на первый.

"Не хотелось говорить про эту проблему, но вовсе ее не озвучивать было бы не верно, – начинает Белла Пилия. – Проблема, которую очень легко решить с помощью наших руководителей. У нас испортились душевые. Пациенткам неудобно. Но я надеюсь, до конца года нам помогут их сделать".

Замглавврача по родовспоможению приглашает подняться на верхние этажи. На лифте не удается, проходим по лестнице.

— Ну, ничего, пойдем по маршруту Путина, – улыбается Пилия.

На втором этаже встречает акушер-гинеколог Лиана Ачба. По ее словам, сегодня роддом имеет все возможности для принятия даже сложных родов, но многие абхазские женщины предпочитают рожать за пределами Абхазии.

"Мы хотим, чтобы в нашей республике рождалось больше детей. Чтобы женщины нас услышали и приходили рожать именно к нам. Все наши дети тоже родились здесь. За пределами Абхазии, скорее всего, рожают из-за материнской помощи, которую оказывают в России", – полагает Ачба.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Пилия: "Мы, конечно, стараемся сделать все, чтобы наши люди хотели прийти именно в наш роддом."

Пока мы беседовали с акушер-гинекологом, мимо нас проходил анестезиолог – золотой кадр в роддоме.

— Самые ценные доктора у нас – анестезиологи. У нас их всего два. Раньше был один, работал круглосуточно, – отмечает Пилия.

Врачи Сухумского роддома неожиданно замечают, что среди журналистов много их потенциальных пациентов.

— Какие хорошенькие девушки. Все должны родить у нас, – с улыбкой провожает нас Лиана Ачба.

Содержат хорошо

Попадаем в палату. Женщины смущенно отворачиваются от камер. Но на диктофон не против ответить на вопросы.

"Кормят здесь хорошо и вкусно. Каждый день свежий хлеб, каши, супы, чай, сахар. Все выдают нам. Отношение медперсонала хорошее. Постоянно интересуются тем, как мы себя чувствуем. Все хорошо, мы очень довольны", – рассказывает Оксана Кондакчян, которая лежит в роддоме на сохранении плода.

© Sputnik День открытых дверей в сухумском роддоме

Поднимаемся на третий этаж. Мимо нас в переносных кюветах для новорожденных проносят малышей. Все они направляются на кормление к мамам.

Попадаем в палату к Светлане Шевелевой, которая третьего ребенка решила рожать в Сухумском роддоме.

"Поступила я сюда 31 августа, родила в этот же день. У меня была маленькая проблема, но все обошлось без последствий. Мальчик весит три килограмма 200 грамм. Очень хороший роддом. По сравнению с Россией мне очень понравилось. Врачи с пониманием ко всему отнеслись, внимательные", – рассказала пациентка.

© Sputnik День открытых дверей в сухумском роддоме

В ожидании чуда

— Следующее отделение – патология беременности. Здесь у нас лежат женщины в ожидании родов – в ожидании чуда, – приглашает нас Белла Пилия.

Работники отделения не очень чествуют журналистов – не любят камеры. Вместо них обо всем рассказывает Белла Пилия.

"В этом отделении принимают роды. Здесь прекрасный коллектив из трех врачей. Завотделения – Астанда Константиновна Бигуаа. Работают хорошо. Очень надежные коллеги наши", – лаконично отмечает Пилия и проводит в следующее – "Первое родильное отделение", которым заведует Рита Трапш.

© Sputnik День открытых дверей в сухумском роддоме

Завотделения собирает всех журналистов вокруг себя и подробно рассказывает о своей работе, предупредив, что после обязательно все продезинфицируют.

Здесь лишних вещей не встретишь. Только самое необходимое: койка, родильный стол, шар для упражнений перед родами и шкаф с медикаментами. Много препаратов также не держат – в Сухумском роддоме минимизировали медикаментозное вмешательство.

© Sputnik День открытых дверей в сухумском роддоме

— Мы за натуральные роды, поэтому здесь мало препаратов, – объясняет Пилия.

Завершается экскурсия для журналистов посещением отделения интенсивной терапии новорожденных. Сегодня здесь малышей не оказалось.