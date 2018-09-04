Дельфин дал пловцу в Пицунде мастер-класс по акробатике

В Пицунде дельфин вплотную подплыл к берегу, очевидцы сняли видео и выложили в сеть.

СУХУМ, 4 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Пицунде дельфин близко подплыл к берегу и продемонстрировал удивительные трюки.

Очевидцы сняли видео и выложили в сеть удивительное явление. На кадрах видно, как мужчина подплывает к дельфину, который выпрыгивает из воды. Все эти трюки морской артист проделывает под восторженные крики зрителей. Но представление длилось недолго. Сразу после трюка с прыжком дельфин спрятался в воде.

Дельфины – самые большие животные Черного моря. Здесь обитает три их вида: афалина, азовка и белобочка. Чаще всего, рядом с берегом можно увидеть афалину — этот дельфин водится в прибрежных водах.

У морских млекопитающих отсутствует обоняние, но зрение и слух у них отменные. Основная пища – рыба.

Дышат дельфины атмосферным воздухом, периодически поднимаясь на поверхность, но могут задерживать дыхание под водой на 15 минут. Спят в полуметре от поверхности воды, опустив вниз хвост и периодически открывая и закрывая глаза.