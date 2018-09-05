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Гагра впереди всей Абхазии: "пьяная" дорожная статистика за август

© Фото: chuttersnap
В Абхазии
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Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в августе 2018 года на дорогах республики оштрафовали 280 водителей за езду в нетрезвом состоянии и составили более 4617 протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Sputnik

В августе водителей, пойманных  в нетрезвом состоянии, было на десять меньше, чем в июле. Это положительная тенденция, но пугает стремительное увеличение числа "ездоков" подшофе в Гагрском районе — с 23 случаев в январе до 100 в последний месяц лета.

Гудаутский район, напротив, радует тем, что в августе встал на путь "трезвости". Число автолюбителей, севших за руль после застолья, там сократилось вдвое – с 78 в июле до 34 в августе, это позволило столице республики вернуть "серебро" в "пьяном" рейтинге. В этом Сухуму "помогли" 75 водителей.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 августа 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 августа 2018 года

Идеальным в этом смысле по-прежнему остается Ткуарчалский район. Там снова за месяц ни одного пьяного водителя.

Лидирующую позицию, вытеснив с "пьедестала" более старшее поколение автолюбителей, в августе заняли водители в возрасте от 30 до 35 лет – 65 человек.  Для сравнения — в июле их было 52. Третью строчку статистики заняли водители от 25 до 30 лет – 47 зарегистрированных случаев.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 августа 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 августа 2018 года

Самому молодому водителю "навеселе" было 18 лет, а старшему – 71. Напомним, возрастной рекорд за все время анализа сводок МВД — 78 лет. Попалась "навеселе" и одна представительница прекрасного пола — гостья из Ставропольского края.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 августа 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 августа 2018 года

Пройдемся по календарю "трезвости". В День танкиста, который ежегодно отмечается в Абхазии 6 августа, гости и жители республики, видимо, старались не выезжать на дорогу после празднований, кроме восьми человек. Самый "пьяный" период выпал на период с 10 по 12 августа, когда штраф выписали 35 водителям.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 августа 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 августа 2018 года

По информации пресс-службы МВД Абхазии, спецвзвод ведомства расформирован и включен в состав районных УВД. Теперь статистика по республиканской трассе включена в районные сводки. 

При подготовке материала использованы официальные данные, опубликованные на сайте МВД Абхазии.



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