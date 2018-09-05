Дисциплина и творчество: как прошел первый урок театральной студии "Нарт"

Первое занятие детской театральной студии "Нарт" прошло в Абхазском драматическом театре 4 сентября. О том, как прошел первый урок и как из будущих актеров "вытягивали" эмоции, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Практика эмоций

"Добрый день, меня зовут Гудиса, я буду преподавать вам актерское мастерство", — так начался первый рабочий день в детской театральной студии "Нарт" при Абхазском драматическом театре.

Несмотря на то, что студия детская, все происходит по-взрослому. Преподаватели студии Гудиса Тодуа и Лана Джопуа сразу же предупредили родителей, что их присутствие нежелательно, дети будут только отвлекаться.

Родители обещали в следующий раз не беспокоить будущих актеров.

Первая репетиция началась со знакомства. Но не все так просто, преподаватель по актерскому мастерству Гудиса Тодуа решил совместить приятное с полезным – запомнить всех детей по именам и заодно проверить их память, через привычную игру "испорченный телефон".

© Sputnik Асмат Цвижба Репетиция детской театральной студии

От знакомства перешли к практическим упражнениям. Для того чтобы понять, из чего лепить будущих актеров, нужно «выбить» из них все эмоции. В ход идут ассоциации.

"Представьте, что вы идете по горячим камням, а на том конце сцены островок прохладной воды и нужно перейти эту горячую преграду, чтобы добраться до него. Покажите мне, как вы это сделаете", — объяснил правила игры преподаватель.

Дети принялись по очереди изображать эмоции на пути к оазису. Иногда по нескольку раз.

"Она просто не очень понимает, чего от нее хотят. Абхазский не совсем понимает. Трудно немного, поэтому стесняется", — говорит мама одной из учениц и одновременно пытается с места подсказать ей, что делать.

Но преподаватели непреклонны. В Абхазском драматическом театре и учить будут на абхазском, никаких поблажек.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Асмат Цвижба Как прошел первый урок театральной студии "Нарт"

"При отборе на кастинге нашим главным критерием было знание абхазского языка, поэтому во время обучения мы с детьми будем общаться только на родном языке", — рассказал Тодуа.

Через полчаса дети все чаще начинают отпрашиваться «выпить воду». Но миф о творческом беспорядке на сцене детской студии не поддерживают и хаоса не допускают.

"Я не разрешал вам садиться, все смотрим на меня и не шумим", — сообщает учитель.

После занятий детей ждет домашнее задание – в следующий раз нужно будет на миг превратиться в своих домашних животных, выучить их привычки и рассказать об этом на сцене. Такое домашнее задание очень понравилось детям – никаких прописей и задачек. Все с энтузиазмом стали его обсуждать.

"У меня дома две собаки и кошка, а у меня попугай, его зовут Хохотун, у меня живет кролик – Афалия", — и дети тут же поделились привычками своих домашних питомцев.

Первая часть творческого пути закончилась через час, детям разрешили отдохнуть и сообщили, что впереди урок по пластике. Все хором ответили, что очень любят танцевать.

"А нет, не спешите с выводами, это не такие танцы, к которым вы привыкли", — предупредили педагоги.

© Sputnik Константин Грецов Репетиция детской театральной студии

Пластическое воспитание

И были правы. Учитель по пластике движения Лана Джопуа начала урок с предупреждения:

"Где форма? Чтобы в следующий раз все были в форме, никаких белых чешек", — сказала она.

Урок начался с изучения танцевальных позиций. Мальчики и девочки на одной сцене пытались не запутаться в ногах, задние ряды попробовали "схалтурить", но ничего не вышло.

© Sputnik Асмат Цвижба Репетиция детской театральной студии

"Первая позиция, вторая, третья, четвертая. Ноги прямо, плечи расправить, смотрим вперед, не сутулимся", — доносилось уже полчаса со сцены. Но и здесь никакого отдыха. Впереди растяжка.

© Sputnik / Томас Тхайцук От перемены власти репертуар меняется: куда движется Абхазский драмтеатр

И тут уже нервы сдали даже у самых стойких. Связки потянулись, кости захрустели, дети с надеждой смотрели в зал в поисках помощи от родителей. Но тщетно – актерская жизнь требует полной самоотдачи.

После двухчасовой экскурсии в актерскую жизнь дети признались, что устали, но очень довольны и уже ждут следующего занятия.

"Больше всего мне понравилось занятие с горячими камнями и домашнее задание", — сказал участник студии Тимур Адзинба.

По словам преподавателей, занятия будут проходить в студии два раза в неделю по два часа, а в планах поставить новогоднюю сценку с участием всех юных актеров.