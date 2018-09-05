5 сентября 1993 год: в Абхазии вспоминают террор группировки "Бабу"

Статья "Очамчырская трагедия" журналиста Зубера Нартова, опубликованная в газете "Республика Абхазия". Рассказывает свидетель и очевидец П.

В один из ноябрьских вечеров 1992 года орудовавшая в городе банда "Мхедриони" из маньяков, наркоманов и уголовников, под руководством их главаря по кличке "Бабу" ("Дед"- ред.), около десяти человек, подъехала к дому С., проживавших у речки Адзыква на центральной трассе. Дома находился хозяин, его супруга Р. Пришедшие терроризировали семью, забрали все, что могли, на глазах у мужа зверски избили и изнасиловали жену, у которой затем вырезали груди, после этого вместе с мужем ее заживо сожгли.

На отчаянные, нечеловеческие крики, доносившиеся из дома, сбежались соседи Тутуя Буюк-оглы, его мать пенсионерка Соня и сестра Света, которые также были зверски расстреляны и сожжены в своих домах. От их тел остались лишь какие-то небольшие обугленные обрубки. В тот же вечер были убиты их соседи Искра Морохия, труп которого был выброшен в море, и зверски убиты в своем доме отец и сын Гварамия, пенсионер Гриша Гварамия и агроном Сосо Гварамия. Такого злодеяния и варварства здесь не могут вспомнить и старожилы, это была самая настоящая трагедия. Все нормальные жители города Очамчыра были потрясены случившимся. А что же убийцы? Говорили, что двоих из них застрелили на месте, одного захватили подоспевшие милиционеры, остальные скрылись в неизвестном направлении. Но никто ничего об этом не знает и, скорее всего всем убийцам удалось уйти.

Ибо через некоторое время почти такое же убийство уже трех молодых женщин с изнасилованием произошло в селе Тамыш (семья Турава). Возмущенным населением была совершена попытка проведения митинга на центральной площади города. Однако военные власти силой оружия разогнали несколько тысяч людей… В это время Грузинское телевидение на всю республику показывало одетого в белую бурку "Бабу" со своими отрядами как "грузинских патриотов, которые отважно воюют с абхазскими сепаратистами за целостность грузинского государства". Конечно, у многих людей после этих ужасов произошел перелом в сознании, они открыто возмущались, особенно местные мегрелы. Однако машина кровавой бойни была запущена, и она делала свое черное дело, убийства, грабежи и насилие продолжились.

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