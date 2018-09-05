18:54 05 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.46
  • EUR79.14
Поиск
ОВНА

5 сентября 1993 год: в Абхазии вспоминают террор группировки "Бабу"

© Фото : Жора Цвижба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (388)
42 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Статья "Очамчырская трагедия" журналиста Зубера Нартова, опубликованная в газете "Республика Абхазия". Рассказывает свидетель и очевидец П.

В один из ноябрьских вечеров 1992 года орудовавшая в городе банда "Мхедриони" из маньяков, наркоманов и уголовников, под руководством их главаря по кличке "Бабу" ("Дед"- ред.), около десяти человек, подъехала к дому С., проживавших у речки Адзыква на центральной трассе. Дома находился хозяин, его супруга Р. Пришедшие терроризировали семью, забрали все, что могли, на глазах у мужа зверски избили и изнасиловали жену, у которой затем вырезали груди, после этого вместе с мужем ее заживо сожгли.

На отчаянные, нечеловеческие крики, доносившиеся из дома, сбежались соседи Тутуя Буюк-оглы, его мать пенсионерка Соня и сестра Света, которые также были зверски расстреляны и сожжены в своих домах. От их тел остались лишь какие-то небольшие обугленные обрубки. В тот же вечер были убиты их соседи Искра Морохия, труп которого был выброшен в море, и зверски убиты в своем доме отец и сын Гварамия, пенсионер Гриша Гварамия и агроном Сосо Гварамия. Такого злодеяния и варварства здесь не могут вспомнить и старожилы, это была самая настоящая трагедия. Все нормальные жители города Очамчыра были потрясены случившимся. А что же убийцы? Говорили, что двоих из них застрелили на месте, одного захватили подоспевшие милиционеры, остальные скрылись в неизвестном направлении. Но никто ничего об этом не знает и, скорее всего всем убийцам удалось уйти.

Ибо через некоторое время почти такое же убийство уже трех молодых женщин с изнасилованием произошло в селе Тамыш (семья Турава). Возмущенным населением была совершена попытка проведения митинга на центральной площади города. Однако военные власти силой оружия разогнали несколько тысяч людей… В это время Грузинское телевидение на всю республику показывало одетого в белую бурку "Бабу" со своими отрядами как "грузинских патриотов, которые отважно воюют с абхазскими сепаратистами за целостность грузинского государства". Конечно, у многих людей после этих ужасов произошел перелом в сознании, они открыто возмущались, особенно местные мегрелы. Однако машина кровавой бойни была запущена, и она делала свое черное дело, убийства, грабежи и насилие продолжились.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (388)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мурат Гассиев перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии
    В десятке

    Российский боксер Мурат Гассиев занял шестое место в августовском рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

  • Насколько Бакинский олимпийский стадион готов к матчам УЕФА
    Финишная прямая

    Как Бакинский олимпийский стадион готовится принять матчи Лиги наций, смотрите на видео Sputnik Азербайджан.

  • Люди на площади Республики перед выборами в НС (1 мая 2018). Еревaн
    Найди отличия

    Полиция Армении выяснила, что в Ереване проживают люди, у которых одинаковые имена, фамилии, отчества, а также годы и дни рождения.

  • Вантовый мост в Риге перед ремонтом
    Что скрывает символ

    Рижская мэрия прикрыла полуразвалившуюся лестницу на Вантовом мосту сеткой с символикой столетия Латвии. Бюро столетия Латвии недовольно.

  • Погранпереход Адутишкис - Мольдевичи
    Ни проехать, ни пройти

    Таможенная служба Литвы сообщила о временном закрытии ряда контрольно-пропускных пунктов со стороны Калининградской области.

  • Pavel Filip
    Премьер в шоке

    Глава правительства Молдовы проинспектировал одну из кишиневских больниц. Увиденное в VIP-палате потрясло премьера.

  • Археологические раскопки. Архивное фото
    Глубокая древность

    Археологи Таджикистана обнаружили древний город в 85-ти километрах к югу от Душанбе - находка может относиться к периоду Кушанского царства.

  • Пресс-конференция Эктора Купера перед матчем Узбекистан-Сирия
    Чуда не ждите!

    Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер рассказал о подготовке к предстоящему товарищескому матчу с Сирией.

  • Наручники на флаге Эстонии
    Шпионские страсти

    В Эстонии задержали офицера Сил обороны и его отца по подозрению в передаче секретной информации Генштабу России.

  • Мурат Гассиев перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии
    В десятке

    Российский боксер Мурат Гассиев занял шестое место в августовском рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

  • Насколько Бакинский олимпийский стадион готов к матчам УЕФА
    Финишная прямая

    Как Бакинский олимпийский стадион готовится принять матчи Лиги наций, смотрите на видео Sputnik Азербайджан.

  • Люди на площади Республики перед выборами в НС (1 мая 2018). Еревaн
    Найди отличия

    Полиция Армении выяснила, что в Ереване проживают люди, у которых одинаковые имена, фамилии, отчества, а также годы и дни рождения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лишающие дара речи: самые яркие девушки Венецианского кинофестиваля
Репетиция ансамбля Ингушетия
"Ингушетия" не для посторонних: кадры репетиции перед концертом в Сухуме
Диапазон излучений электромагнитного поля бытовых приборов
Как влияет бытовая техника на человека

Соцсети

Sputnikabkhazia