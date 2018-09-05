Гопия об акции "Счастливое 1 сентября": 230 семей получили помощь

Благотворительная общественная организация "Киараз" провела к началу учебного года акцию по сбору средств для детей из малоимущих семей.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В рамках проведения ежегодной акции "Счастливое 1 сентября" 230 семей уже получили помощь, сказала директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия.

"Мы с гордостью можем сказать, что около пятисот детей получили от нас полный набор канцелярских принадлежностей, и сегодня дети счастливые и довольные посещают школы", — рассказала она.

Акция "Счастливое первое сентября" традиционная и проводится уже третий год подряд, сообщила Гопия.

"Акция для нас очень важна, потому что многодетным семьям, которые находятся у нас на попечении, очень сложно собрать детей в школу", — добавила она.

Благотворительная организация каждый год пытается привлечь средства на покупку канцелярских принадлежностей для детей.

"В этом году нам огромную поддержку оказал наш партнер "Вина и воды Абхазии", а также пивоваренный завод "Сухумский" и наши друзья, которые знают, что мы осуществляем сбор, приносили канцелярские принадлежности", — подчеркнула руководитель "Киараз".

Акция "Счастливое 1 сентября" еще продолжается, рассказала Камма Гопия.

"Мы смогли охватить практически всех наших подопечных, просто остались те, кто не имел времени приехать вовремя, 1 сентября все пошли в школу, и в этот день они не смогли приехать. Сегодня ожидается приезд семей из Гудауты, также из села Пакуаш, кто-то из Гулрыпшского района", — отметила Гопия.

Нодар Камкия стал волонтером акции "Счастливое 1 сентября".

"Меня пригласили участвовать в этой акции, я согласился и с удовольствием занимался этим делом, мне очень понравилось", — отметил волонтер.

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Нодар учится в 10 классе в селе Пшап, он рассказал, в чем заключалась его работа.

"Камма давала нам анкеты, по которым нужно было собрать каждому ребенку определенные предметы, нас было несколько человек, и каждый выполнял свое дело. Мы получали анкету, собирали школьные принадлежности, после чего семьи получали свои принадлежности", — подчеркнул Нодар.

Волонтер говорит, что и в дальнейшем будет помогать людям.

"Мы работали летом, но отдохнуть в летние каникулы я все же смог. Прежде чем заняться благотворительностью, Камма пригласила меня в детский лагерь, где провел две недели", — рассказал он.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия поддержало акцию "Счастливое 1 сентября" и предоставило фонду "Киараз" сертификат на покупку канцелярских принадлежностей для детей из малоимущих семей.