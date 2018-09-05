Замените это немедленно: как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

Сария Кварацхелия, Sputnik
Cухумский аэропорт. Летчик в темно-синей футболке возится вокруг старенького "кукурузника". Именно на нем сегодня сотрудники Сухумского паспортного отдела вместе с журналистами отправляются в высокогорное абхазское село Псху на паспортизацию населения.
Экипаж нетерпеливо занимает места. Пилот запускает двигатель. Еще пять минут и самолет летит над Сухумом.
— А сколько занимает полет? – спрашивает сотрудница паспортного стола.
— Около 25 минут, – улыбается Александр Квадзба, он летчик, но сегодня обычный пассажир.
Где люди?
Как и обещал пилот, в Псху прибываем за 25 минут. Сотрудники паспортного стола с мобильным комплексом направляются к администрации села.
"Мобильный комплекс – замена рабочего паспортного стола. Он необходим для паспортизации категорий граждан, которые сами не могут прийти в паспортный стол", – поясняет начальник отдела информационно-технического обеспечения МВД Абхазии Эдуард Сергенава.
С таким комплексом выезжают только по заявке. Глава села Даниил Зухба направил запрос в правительство республики. Премьер-министр Геннадий Гагулия поручил МВД отправить сотрудников паспортного стола в Псху, чтобы успеть оформить документы всех жителей села до конца года. Глубокой осенью или зимой сюда уже сложно будет добраться.
"Жители Псху смогут безвыездно получить паспорта. Мобильный комплекс позволяет на месте снять отпечатки пальцев, сфотографировать граждан, принять документы", – объясняет начальник межрайонного отдела паспортного управления МВД Абхазии Каролина Кирия.
Заходим в здание Администрации. Эдуард Сергенава вместе с помощником разворачивают оборудование. Еще полчаса и инспекторы готовы к приему.
Всего в селе проживают около 200 человек. Заменить паспорт должны 160. Но желающих пока не так уж и много.
— Надо было всем сказать, что паспортизация проходит в один день, тогда здесь были бы очереди, – бросает в нашу сторону сотрудник паспортного стола.
Даниил Убирия успокаивает всех – люди пешком добираются, а за пожилыми он лично поедет на машине.
Не только подача документов
Вскоре появляются первые посетители. Марина Горлова проходит без очереди. Протягивает сотруднице старый паспорт.
— Марина Владимировна, до 2001 года вы не были документированы, так? – задает вопрос инспектор Валина Кварацхелия.
— Да. Как выдали нам паспорт, так и не меняла, – отвечает Горлова и аккуратно заполняет бланки.
Процедура занимает пять минут. Дальше техническая часть – фотографирование и снятие отпечатков пальцев.
Пока Марина Горлова оформляла документы, в прихожей администрации уже в очередь из пожилых людей. Их только, что привезли из отдаленных частей села. Некоторые из них пришли не документы сдавать, а уже получать паспорт.
Анатолий Козоренко случайно узнал о том, что его паспорт прибыл в Псху раньше, чем он смог приехать за ним в Сухум.
"Вот шел я в магазин, встречаю Даниила (глава Псху – прим.) и говорит мне: "Твой паспорт уже здесь. Сейчас подъеду и ты заберешь его", – рассказывает счастливый мужчина. – Процедура заняла в целом пару минут".
Но на этом бумажная волокита для Анатолия Козоренко не завершается. Теперь ему нужно перерегистрироваться для получения пенсии.
Одни старики
К обеду в очереди остаются только старики. Глава села отмечает, что в Псху молодежи мало. Молодые люди подаются в города на поиск работы.
Говорить с журналистами местные желанием не горят.
— Ну мы такие необщительные, — улыбается в очереди сельчанка Нина Алексеевна.
Процесс подачи документов у пенсионеров занимает еще меньше времени — не нужно брать отпечатки.
Мобильный комплекс в селе будет работать два дня. За это время сотрудники паспортного стола планируют принять документы у всех жителей Псху. Новые паспорта будут готовы в течение двух недель.