Замените это немедленно: как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

В селе Псху два дня проходит паспортизация населения. О том, как сельские жители оформляют документы и с какими проблемами они сталкиваются, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Cухумский аэропорт. Летчик в темно-синей футболке возится вокруг старенького "кукурузника". Именно на нем сегодня сотрудники Сухумского паспортного отдела вместе с журналистами отправляются в высокогорное абхазское село Псху на паспортизацию населения.

Экипаж нетерпеливо занимает места. Пилот запускает двигатель. Еще пять минут и самолет летит над Сухумом.

— А сколько занимает полет? – спрашивает сотрудница паспортного стола.

— Около 25 минут, – улыбается Александр Квадзба, он летчик, но сегодня обычный пассажир.

© Sputnik Сария Кварацхелия Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

Где люди?

Как и обещал пилот, в Псху прибываем за 25 минут. Сотрудники паспортного стола с мобильным комплексом направляются к администрации села.

© Sputnik Сария Кварацхелия Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

"Мобильный комплекс – замена рабочего паспортного стола. Он необходим для паспортизации категорий граждан, которые сами не могут прийти в паспортный стол", – поясняет начальник отдела информационно-технического обеспечения МВД Абхазии Эдуард Сергенава.

С таким комплексом выезжают только по заявке. Глава села Даниил Зухба направил запрос в правительство республики. Премьер-министр Геннадий Гагулия поручил МВД отправить сотрудников паспортного стола в Псху, чтобы успеть оформить документы всех жителей села до конца года. Глубокой осенью или зимой сюда уже сложно будет добраться.

© Sputnik Сария Кварацхелия Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

"Жители Псху смогут безвыездно получить паспорта. Мобильный комплекс позволяет на месте снять отпечатки пальцев, сфотографировать граждан, принять документы", – объясняет начальник межрайонного отдела паспортного управления МВД Абхазии Каролина Кирия.

Заходим в здание Администрации. Эдуард Сергенава вместе с помощником разворачивают оборудование. Еще полчаса и инспекторы готовы к приему.

© Sputnik Сария Кварацхелия Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

Всего в селе проживают около 200 человек. Заменить паспорт должны 160. Но желающих пока не так уж и много.

— Надо было всем сказать, что паспортизация проходит в один день, тогда здесь были бы очереди, – бросает в нашу сторону сотрудник паспортного стола.

Даниил Убирия успокаивает всех – люди пешком добираются, а за пожилыми он лично поедет на машине.

© Sputnik Сария Кварацхелия Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

Не только подача документов

Вскоре появляются первые посетители. Марина Горлова проходит без очереди. Протягивает сотруднице старый паспорт.

— Марина Владимировна, до 2001 года вы не были документированы, так? – задает вопрос инспектор Валина Кварацхелия.

— Да. Как выдали нам паспорт, так и не меняла, – отвечает Горлова и аккуратно заполняет бланки.

© Sputnik Сария Кварацхелия Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

Процедура занимает пять минут. Дальше техническая часть – фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

Пока Марина Горлова оформляла документы, в прихожей администрации уже в очередь из пожилых людей. Их только, что привезли из отдаленных частей села. Некоторые из них пришли не документы сдавать, а уже получать паспорт.

Анатолий Козоренко случайно узнал о том, что его паспорт прибыл в Псху раньше, чем он смог приехать за ним в Сухум.

"Вот шел я в магазин, встречаю Даниила (глава Псху – прим.) и говорит мне: "Твой паспорт уже здесь. Сейчас подъеду и ты заберешь его", – рассказывает счастливый мужчина. – Процедура заняла в целом пару минут".

Но на этом бумажная волокита для Анатолия Козоренко не завершается. Теперь ему нужно перерегистрироваться для получения пенсии.

© Sputnik Сария Кварацхелия Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

Одни старики

К обеду в очереди остаются только старики. Глава села отмечает, что в Псху молодежи мало. Молодые люди подаются в города на поиск работы.

Говорить с журналистами местные желанием не горят.

— Ну мы такие необщительные, — улыбается в очереди сельчанка Нина Алексеевна.

Процесс подачи документов у пенсионеров занимает еще меньше времени — не нужно брать отпечатки.

© Sputnik Сария Кварацхелия Как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

Мобильный комплекс в селе будет работать два дня. За это время сотрудники паспортного стола планируют принять документы у всех жителей Псху. Новые паспорта будут готовы в течение двух недель.