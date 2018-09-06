Выучить абхазский, спеть на нем: чем удивили ингуши абхазского зрителя

Асмат Цвижба, Sputnik

Концерт творческих коллективов Ингушетии прошел в Абхазской государственной филармонии 5 сентября.

Ингушский "Азамат"

Начался концерт с истории Ингушетии. На большом экране филармонии зрителям показали ролик о традициях, истории и достижениях республики, после чего с приветственным танцем "Рассвет в горах" на сцену вышел государственный танцевальный ансамбль "Ингушетия".

© Sputnik / Илона Хварцкия Концерт творческих коллективов Ингушетии в Абхазской государственной филармонии

Девушки в традиционных белых платьях с национальным орнаментом и парни в черных черкесках через танец передали характер народа. Посмотреть на коллег по сцене пришли и танцоры из абхазских ансамблей, которые в первом же танце отметили пластичность девушек и ловкость парней, исполняющих трюки.

© Sputnik / Илона Хварцкия Концерт творческих коллективов Ингушетии в Абхазской государственной филармонии

"Да, на наши танцы не совсем похоже. У нас больше скорости, а тут пластика", — отметил один из зрителей.

Вслед за танцорами об истории народа рассказали и ингушские певцы, а певица Бэлла Базоркина преподнесла абхазским зрителям особый сюрприз и спела народную абхазскую песню про Азамата и его семью. И хоть не все сложные абхазские звуки были четко произнесены, зал долго аплодировал артистке.

Станцевать за сердце горянки

Следующий номер – танец гвилетских ингушей. Длинные платья и высокие головные уборы девушек сменились более удобными костюмами. В миг девушки из лебедей превратились в амазонок и соревновались на сцене в ловкости и четкости. Этот танец напомнил абхазским зрителям о быстрых темпах "апсуацаса".

© Sputnik / Илона Хварцкия Концерт творческих коллективов Ингушетии в Абхазской государственной филармонии

А кульминацией вечера стал уже знакомый всем народам Кавказа танец о борьбе за девичье сердце. На сцене разгорелась настоящая война двух джигитов, в ход пошли сабли и щиты. И только брошенный девушкой платок смог остановить мужчин.

"В танце рассказывается не только о любви, но и о быте ингушского народа. Раньше все девушки укрывались платком, и если девушка снимала с себя его, люди должны были обязательно отвести глаз. Таким образом женщина могла остановить войну", — рассказал солист ансамбля Ислам Досхоев.

Закончился концерт зажигательной ингушской лезгинкой. Зал стоя аплодировал артистам и проводил ингушских гостей криками "браво".

"Мне очень понравился концерт. Хорошо, что такие мероприятия проводятся в Абхазии, ведь мы должны знать о культуре и истории братских народов Кавказа", — отметила одна из зрительниц.

© Sputnik / Илона Хварцкия Концерт творческих коллективов Ингушетии в Абхазской государственной филармонии

Творческие коллективы Ингушетии закончили свои гастроли в Сухуме и отправились покорять абхазского зрителя зажигательной лезгинкой и северокавказскими мотивами в Очамчыру.