Хочу сибаса: рыбаки удивили Абхазию невероятным уловом

Огромных размеров сибаса выловили в окрестностях Адзюбжи двое любителей рокфишинга (рыбалка со скал - ред.). О том, как рыбакам пришлось "побороться" за свою добычу и чем сибас уникален, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Ничто не предвещало

Любители рокфишинга Ераст Квирая и Мераб Дгебия не сразу поверили своей удаче. В ожидании привычной ставриды или луфаря им на крючок попался десятикилограммовый сибас, к чему они совершенно не были готовы. В руках у парней были спиннинги с тонкой леской, рассчитанной на мелкую рыбешку.

"Вытаскивая луфаря, мы увидели, что за ним охотится большая рыба. Она плавала у поверхности воды, делала какие-то "пируэты" и от нее расходились волны. Метров за десять до берега Мераб почувствовал, что она проглотила нашу добычу. Нам повезло, что она не делала больших рывков, а вальяжно перемещалась из стороны в сторону вдоль берега", — рассказал Ераст.

Когда гигант уже был всего в нескольких метрах от берега, Ераст долго не думая бросился в воду и схватил рыбу за острые жабры руками. Опытный рыболов хорошо знает, что это самое уязвимое место. Борьба продолжилась уже на мелководье. С трудом, пиная и толкая скользкого "монстра", трофей вытащили на берег.

© Фото: Ераст Квирая Сибас выловленный в окрестностях Адзюбжы

Большой удачей называет Ераст то, что столь крупную рыбу удалось поймать на леску, рассчитанную максимум на пять килограммов груза. О подобных примерах за 15 лет своей практики в рыбалке, он раньше не слышал.

"Если профессиональному рыбаку рассказать о том, что такую рыбу поймали на такие снасти, он засмеет. Это действительно большая удача. Когда я об этом рассказал моим знакомым, они тоже не поверили. Хорошо, что у меня в телефоне есть доказательства", — гордится Квирая.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Предоставлено: Ераст Квирая Большой удачей называет Ераст то, что столь крупную рыбу удалось поймать на леску, рассчитанную максимум на пять килограммов груза.

После осознания произошедшего Ераст и Мераб поспешили в один из местных продуктовых магазинов взвешивать улов. Цифры, которые появились на весах, не могли не шокировать и превзошли все ожидания – почти десять килограммов.

Парни выложили фотографию своей добычей в группе для охотников и рыболовов Абхазии, на новость последовала незамедлительная реакция.

© Фото: Ераст Квирая Спиннинг на который была выловлена рыба

"Как удочка не сломалась?" — удивился участник сообщества Ибрагим Анкваб.

Пользователь Мизан Сымсым удивился внушительным размерам улова и пожелал удачи.

"Ни хвоста, ни чешуи, братцы. Такой улов на удочку это прекрасно!" — написал он.

Бадри Кокая напомнил рыбакам о традиционных ста граммах во время дегустации деликатеса.

Настал момент посмотреть на "рекордсмена" и корреспонденту Sputnik. Ераст вытащил сибаса из морозильника и положил на стол. Рулеткой померил габариты рыбы – 90 сантиметров в длину и 25 в ширину.

Рокфишер обратил внимание на плавники и жабры "морского волка" – еще одно название сибаса. Они были острые, как бритва, и Ерасту повезло, что удалось обойтись без серьезных ран во время поединка с таким "волчарой".

"Когда я держал ее за жаберные крышки, в какой-то момент она вырвалась у меня из рук. Порезаться о них очень легко, но мне повезло. Вообще, вчера для нас был "фартовый" день", — радуется Ераст.

Сибас сумел "отомстить" даже после поражения. Когда Ераст относил рыбу обратно в морозильник, он все же до крови поранился плавником.

"Многоликая" рыба

Сибас — редкий обитатель Черного моря, но главная уникальность улова рыбаков из Адзюбжа заключается в его размерах, рассказал Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.

"Нельзя сказать, что это массовая рыба, и она промыслового значения не имеет. Чаще всего она встречается в Средиземном море и Атлантическом океане. При этом она очень хорошо известна с древних времен, потому что обладает особыми вкусовыми качествами", — отметил ученый.

© Sputnik . Дмитрий Дебабов Один шанс на двоих: почему в Абхазии не надо ловить лососей и стрелять фазанов

У этой рыбы множество названий. Самые распространенные – сибас и лаврак. Так как в Абхазии ее встретишь не часто, исконно абхазского названия у нее нет, пояснил Дбар.

Сибас, пойманный в Адзюбже, предельных размеров. Наиболее крупная особь, которая известна ученым на сегодняшний день, достигает почти 12 килограммов.

"Обычно у наших берегов встречаются особи, не превышающие одного, максимум полутора килограммов. Она привлекла наше внимание как раз этим. Сейчас конец нерестового периода и поэтому, видимо, она оказалась вблизи побережья и попалась на удочку, что тоже само по себе уникально. Такую крупную рыбу поймать на тонкую леску, с одной стороны — искусство, с другой – необычайное везение", — уверен эколог.

Такая большая рыба могла оказать и большее сопротивление, отметил ученый и предположил, что пассивность рыбы могла быть связана с тем, что крючок зацепился за чувствительную часть ее пасти. От боли сибас, видимо, впал в шоковое состояние, и это позволило рыбакам руками выбросить его на берег.

Директор института попросил ребят сделать несколько фотографий после разделки. Это нужно для того, чтобы определить половую принадлежность, наличие или отсутствие икры. Все это представляет интерес для биологов и на основании полученных данных можно сделать выводы о том, как этот вид развивается у берегов Абхазии.

Вкус победы

Сибас высоко ценится в ресторанах всего мира. К примеру, в московских заведениях за 200 граммов сибаса с овощами, запеченного в фольге, придется выложить от 650 рублей до одной тысячи. К сожалению, даже в элитных ресторанах Сухума блюда из этого деликатеса в меню найти не удалось. "Морского волка" поставляют в Абхазию не часто, а ловят еще реже, вот его и убрали из меню.

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Рокфишеры из Адзюбжи долго голову не ломали, как приготовить невероятный трофей. К вечеру того же дня, часть гигантского сибаса отправилась в мучном кляре на сковороду. Из другой получилась наваристая уха.

Главный семейный кулинар дядя Даур поделился со Sputnik ее нехитрым рецептом. В кипящий котел надо опустить целиком лук, морковь, добавить укроп и перец, который всегда висит в апацхе (национальная кухня — ред.). Спустя 30-40 минут можно закладывать филе рыбы, но при этом не забыть вытащить лук. Через 15-20 минут уха готова, но не для употребления. Ей еще необходимо немного настоятся.

По словам Ераста, угощения хватило почти на 20 человек. Вкусом редкой рыбы все остались довольны.