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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Премьер-министром Сирии Имадом Хамисом

Абхазия и Сирия заключили два соглашения в экономической и культурной сферах

© Фото: presidentofabkhazia
В Абхазии
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Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (10)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба 6 сентября встретился с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Абхазия и Сирия подписали межправительственное Соглашение по созданию Совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственное Соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

"Мы очень рады вашему визиту и высоко ценим вашу поддержку сирийского народа. Мы наблюдаем за Республикой Абхазия и надеемся, что отношения с Сирией будут способствовать дальнейшему развитию вашей страны. Искренне надеемся, что ваш визит принесет результаты во благо наших государств", — сказал Имад Хамис.

Рауль Хаджимба поблагодарил премьер-министра Сирии.

Визит Рауля Хаджимба в Сирию
© Фото : пресс-служба президента Абхазии
Рауль Хаджимба встретился с послом России в Сирии

"Для нас это очень важное историческое событие. Официальная делегация Абхазии впервые ступила на землю Сирии. Мы сделаем все возможное, чтобы наши отношения развивались и были полезны для обоих народов. Как мы отмечали ранее, сирийский и абхазский народы связывает давняя история. В современную непростую эпоху нужно быть вместе", — подчеркнул президент.

Соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества подписали министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль.

Соглашение по созданию совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству подписали министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и глава по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад Сабуни.

В первый день визита состоялась встреча Рауля Хаджимба и Башара Асада, на которой главы государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (10)


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