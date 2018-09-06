Абхазия и Сирия заключили два соглашения в экономической и культурной сферах

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Абхазия и Сирия подписали межправительственное Соглашение по созданию Совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственное Соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

"Мы очень рады вашему визиту и высоко ценим вашу поддержку сирийского народа. Мы наблюдаем за Республикой Абхазия и надеемся, что отношения с Сирией будут способствовать дальнейшему развитию вашей страны. Искренне надеемся, что ваш визит принесет результаты во благо наших государств", — сказал Имад Хамис.

Рауль Хаджимба поблагодарил премьер-министра Сирии.

© Фото : пресс-служба президента Абхазии Рауль Хаджимба встретился с послом России в Сирии

"Для нас это очень важное историческое событие. Официальная делегация Абхазии впервые ступила на землю Сирии. Мы сделаем все возможное, чтобы наши отношения развивались и были полезны для обоих народов. Как мы отмечали ранее, сирийский и абхазский народы связывает давняя история. В современную непростую эпоху нужно быть вместе", — подчеркнул президент.

Соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества подписали министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль.

Соглашение по созданию совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству подписали министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и глава по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад Сабуни.

В первый день визита состоялась встреча Рауля Хаджимба и Башара Асада, на которой главы государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.