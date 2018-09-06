Вдохновленный Абхазией: последнее путешествие Максима Горького в республику

О том, что открыл для себя русский писатель Максим Горький во время своего визита в Абхазию с 6 по 8 сентября 1929 года, какие места посетил и с какими людьми встречался, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Горький в Абхазии

Один из самых известных писателей в русской литературе Максим Горький не раз бывал в республике. Впервые он приехал в Абхазию в 1892 году, и по мотивам случая, произошедшего в селе Адзюбжа, написал свой знаменитый рассказ "Рождение человека". В этом селе на берегу реки Кодор Горький принял роды у женщины, о чем и пишет в рассказе "Рождение человека".

© Sputnik . РИА Новости Максим Горький

Максим Горький тогда еще не был писателем, он был в группе рабочих, которые строили дорогу между Новороссийском и Батуми. На работе у одной из женщин начались роды, и ему ничего не оставалось, как принять ребенка.

Позже в селе Адзюбжа была построена больница, и в 1968 году в честь столетия со дня рождения писателя ее назвали "Рождение человека".

Другое произведение "Калинин" также было написано под впечатлением, полученным от Абхазии. Затем Максим Горький посещал Абхазию в 1900 и 1903 годах, но об этих визитах мало что известно.

© Sputnik . Макс Альперт Максим Горький

Последний, четвертый приезд писателя в Абхазию в 1929 году, был самый насыщенный по встречам, которые у него здесь были. Максим Горький встречался с Нестором Лакоба, с первым абхазским композитором, собирателем народных песен Константином Ковачем.

"Максим Горький после долгого перерыва вернулся в Россию в 1928 году, и ему захотелось поездить по Советскому Союзу, в особенности хотел побывать в тех местах, где бывал раньше", — сказал корреспонденту Sputnik Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия.

© Sputnik . М. Бессмертный Семейные истории: правнучка Горького поделилась со Sputnik личным

В сентябре 1929 года писатель прибыл в Сочи, откуда в сопровождении председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакоба приехал в Абхазию. В Гаграх Горький беседовал с отдыхающими и общественностью города, а по пути в Сухум он осмотрел совхоз в Новом Афоне, 7 сентября в сопровождении председателя ЦИК Абхазии, а также известного абхазского писателя Самсона Чанба и редактора газеты "Апсны Капш" Мушни Хашба он прибыл в столицу республики.

Большое событие

Визит в Абхазию известного русского писателя Максима Горького стал большим событием, отмечает народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, писателю в Абхазии был устроен прием на высоком уровне.

Писатель Вианор Пачулия описал встречу Горького с Нестором Лакоба и деятелями абхазской культуры и привел разговор писателя с композитором Константином Ковачем, у которого Горький с большим интересом расспрашивал о его деятельности в Абхазии.

"Затем он спросил: "Сами то вы хоть немного поете эти песни?" — "Мне приходится усваивать песни основательно, — ответил ему композитор, — прямо с голоса исполнителя, иначе мне было бы очень трудно что-либо правильно записать, ведь у меня нет фонографа". — "Отсутствие фонографа — это не такая беда, — заметил Горький, — в том случае, если вы сами поете абхазские песни. Сами, исполняя их, вы лучше усваиваете характер песни и дух народа, вложенный в содержание этих напевов", — ответил Горький. Об этом рассказывается в книге "Русские писатели в Абхазии".

В районном центре Очамчыра его пригласил на обед председатель Очамчырского райисполкома, известный в прошлом революционер Дмитрий Габуния.

"В Очамчыре для гостя устроили большое застолье, он там спел и станцевал. Осталось много фотографий визита Горького в Абхазию", — сказал Ласуриа.

К тому времени Максим Горький был уже известным писателем, в Абхазии его приняли с почетом. Ему и его спутникам — сыну с невесткой — демонстрировал обезьян и давал объяснения инструктор питомника Смирнов.

8 сентября, в день отъезда Горького из столицы, перед гостиницей "Рица" стояла легковая автомашина председателя Совнаркома Абхазии, вокруг толпилось много людей, сухумцы пришли провожать любимого писателя, рассказывает в своей книге Пачулия.

© Sputnik . Иван Шагин Максим Горький

Он также отмечает, что Горький со своими близкими в сопровождении Нестора Лакоба и Константина Ковача выехали посетить некоторые районы Абхазии. В частности, писатель осмотрел новую больницу в селе Адзюбжа. В день, когда Горький посетил больницу, "родился мальчик, и родители назвали маленького абхазца Максимом, выразив тем самым уважение великому русскому писателю".

Впоследствии Максим Горький признавался, что любил Абхазию с юношеских лет и всегда следил за творческим ростом абхазских писателей. Через несколько лет после своего последнего визита в Абхазию он прислал письмо творческим работникам Абхазии, в котором призывал заняться изучением абхазской народной устной поэзии.