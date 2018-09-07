Абхазский "вестерн": где можно посмотреть картину "Отец"

Элана из Сухума спрашивает: Фильм Темура Квеквескири "Отец" недавно стал призером кинофестиваля "Волоколамский рубеж", как и где зритель может увидеть эту картину? Будет ли официальный показ?

© Фото : Кадр из фильма "Отец" Тимура Квеквескири Режиссер Квеквескири получил приз фестиваля в Волоколамске за "абхазский вестерн"

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Режиссер фильма "Отец" Темур Квеквескири сообщил, что пока сложно говорить о том, когда картина будет представлена в Абхазии.

"Сейчас фильм участвует в фестивалях, пока он не прокатится по фестивалям, я не смогу его выложить в интернет, а так, может быть, у нас получится осенью организовать показ картины по Абхазскому телевидению", — подчеркнул режиссер.

Он напомнил, что фильм уже несколько раз демонстрировали зрителям в Абхазии и в Москве.

"30 сентября будет еще один показ в Москве в рамках празднования Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, мероприятие будет организовано абхазской диаспорой. Там будет показана не только картина "Отец", но и другие фильмы, снятые по мотивам новелл Михаила Лакрба.

Фильм "Отец" снят по мотивам новеллы Михаила Лакрба, картина уже принимала участие в нескольких фестивалях и удостаивалась наград. "Отец" стал призером XV международного фестиваля военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж", который проходил с 23 по 27 августа.

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