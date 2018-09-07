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Встреча руководителей России, Грузии и Абхазии по вопросу прекращения огня

7 сентября 1993 года: начался пятый раунд российско-грузинских переговоров по Абхазии

© Sputnik . Юрий Абрамочкин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (390)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги доктора исторических наук Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.):

"В связи с завершением первого этапа сочинского Соглашения о прекращении огня в Абхазии по разводу противоборствующих сторон, президент России издал указ об освобождении Сергея Шойгу от обязанностей руководителя российской частью Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии, эта обязанность будет возложена на другую кандидатуру.

Через некоторое время появилась информация о том, что Шойгу сместили из-за того, что он ратовал за возвращение "Ардзинба и его парламента" и заявил: "Если этого не произойдет, я верну абхазам сданные ими замки от орудий". Следует отметить, что в дальнейшем эта информация так и не получила подтверждения, но и не была опровергнута. На место Шойгу действительно была назначена другая кандидатура – В. Шуйков.

Однако, скорее всего, это было связано с тем, что ранее правительством России было принято решение, что … в трехсторонней комиссии будут принимать участие сотрудники Госкомитета РФ по делам беженцев, сменив сотрудников ГКЧС. 6 сентября сессия Верховного Совета заявила "решительный протест против действий грузинской стороны, направленных на срыв Соглашения" и "возложила на нее всю ответственность за возможные последствия".

На следующий день, 7 сентября, вооруженный отряд сторонников Гамсахурдиа под командованием Кобалия численностью до 200 человек занял Галский район. Грузинские правительственные войска, контролировавшие эту территорию, не оказали ему никакого сопротивления. Это было расценено Верховным Советом как намерение грузинских властей сохранить военное присутствие Грузии в республике.

МИД России направило письмо МИДу Грузии, в котором констатировался тот факт, что вошедшие в Гал и Галский район военные формирования Кобалия захватили военную технику, вывозимую из Абхазии. Между тем 7 сентября начался пятый раунд российско-грузинских переговоров. Руководитель российской делегации Ф. Ковалев ограничился заявлением, что Россия хочет обсудить от 16 до 18 проблемных моментов".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (390)


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