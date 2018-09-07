Скорая и неотложная: как оказать человеку первую помощь

О том, как оказать первую медицинскую помощь человеку, попавшему в ДТП, чего лучше не делать, если укусила змея, и куда обращаться, рассказал на пресс-конференции в Sputnik главный врач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа.

Сария Кварацхелия

Часто мы оказываемся свидетелями жесткой аварии, когда человеку необходима первая помощь. Но что делать, если скорая едет долго, а человеку нужно помочь?

Что делать?

По словам главного врача Республиканской станции скорой помощи Аслана Джопуа, во всем мире первую медицинскую помощь оказывают не медики, а простые люди. Поэтому очень важна грамотность населения.

"Нормативом считается, когда скорая прибывает за 20 минут. Но за эти 20 минут человек может потерять жизнь. Например, как оказать помощь при ДТП? – задается вопросом Джопуа. – В дорожно-транспортных происшествиях очень часто случаются политравмы, когда человек не просто руку или ногу поломал, а когда голова разбита, грудная клетка поломана, внутренние органы затронуты. В таких случаях просто закинуть человека в любой транспорт и отправить в больницу нельзя. Так просто можно убить человека по дороге".

В таких случаях врач рекомендует вытащить человека из машины, уложить на землю и хорошо осмотреть, какие у него травмы. Если в машине найдется обезболивающее, то обязательно вколоть, чтобы пострадавшему полегчало. И только после этого можно отвезти его в больницу или же дождаться скорой.

"Это и называется первая помощь. Надо полностью оценить ситуацию, что с ним, что его беспокоит, даже если он без сознания, какие деформации рук или ног. Сперва нужно оказать на месте помощь, чтобы остановить кровотечение или же снять сильную боль. Без оказания помощи невозможно транспортировать", – поясняет главврач Республиканской станции скорой помощи в пресс-центре Sputnik.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Джопуа Аслан: "В дорожно-транспортных происшествиях очень часто случаются политравмы, когда человек не просто руку или ногу поломал, а когда голова разбита, грудная клетка поломана, внутренние органы затронуты".

Часто людей волнуют вопрос, как поступать при укусе змеи. В справочниках можно встретить, что нужно высосать из ранки яд. Но врач категорически против этого.

"Дело в том, что у нас могут быть микро царапины или трещинки в полости рта, которые мы можем не чувствовать. Если высосать из ранки кровь, то можно тем самым самому принять этот яд. Это неправильно. Лучше затягивать жгут и не давать кровотоку уходить выше. Но на моем опыте еще не было такого случае, чтобы в Абхазии человек умер от укуса змеи. У нас только Кавказская кобра ядовитая, но она обитает в горах. А другие змеи безвредные", – считает Аслан Джопуа.

Только цифры

В Абхазии каждый год все больше и больше увеличивается количество обращений в скорую помощь. Вызовы возрастают особенно в летний период, когда в республику прибывают большие потоки туристов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканская больница Абхазии отчиталась за 2017 год

"Ежегодно от 15 тысяч вызовов приходится на Сухум и Сухумский район. За счет гостей летом возрастают вызовы. Также есть сезонные заболевания. Зимой – ОРВ, ОРЗ. Летом же инфекции из-за того, что люди в основном босые на пляже ходят, могут на что-то наступить, часто бывают вызовы из-за жары, из-за морской воды, разного вида отравления", – пояснил Аслан Джопуа.

Самыми проблемными местами, откуда чаще всего вызывают скорую помощь, главврач назвал все общественные места, где собирается много людей.

"Например, стадион или же компактный жилой район, где маленькая территория, но проживает много людей. Такие места без медицинского сопровождения нельзя оставлять. По нормативам на 10 тысяч городского населения должна быть одна бригада скорой помощи. Эти нормативы актуальны и сегодня. Но в Абхазии их не удается соблюдать. Допустим население города 50 тысяч, по этим нормативам должно быть пять бригад, но у нас всего их три", – отметил он.

С 2000 года во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day). Инициаторы его проведения – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.