"Аристократ" и "неприхотливый": какие тараканы встречаются в Абхазии и как с ними бороться

О том, на какие "сословия" делятся тараканы в Абхазии, где они чаще всего обитают, насколько эти насекомые опасны для здоровья человека и как с ними бороться, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Какие в Абхазии тараканы

Несмотря на свой безобидный вид и на то, что один из видов таракана выделяется своими "аристократичными" повадками, они могут принести в дом различные болезни.

Как рассказала главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева, в Абхазии преимущественно распространены два вида тараканов – черный таракан (Blatta orientalis), который чаще встречается в одноэтажных домах и рыжий — (прусак — Blattella germanica).

"Периодически люди видят черного таракана в доме, я тоже иногда ловила этого насекомого и истребляла его с помощью тапка. Если черный таракан больше аристократичный, то есть ему нужны какие-то условия обитания, то рыжий таракан абсолютно не прихотлив, он может выдерживать голодание", — делится своими наблюдениями Беляева.

По ее словам, черный таракан намного ленивее своего рыжего собрата, и размножается он не так интенсивно, рыжее насекомое встречается в Абхазии гораздо чаще.

"Этого "добра" хватает, он очень любит многоквартирные дома, а также строения, в которых есть мусоропроводы, размножается быстро, очень хорошо мигрирует и довольно вынослив", — рассказала Беляева.

Насколько опасны тараканы

Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева отмечает, что если взять отдельного таракана, то он не ядовит, ничем человеку не мешает, кроме своего неприятного вида.

"Но он может переносить на своих лапках, на брюшке разнообразные загрязнители, поскольку он предпочитает мусорники, мусоропроводы и подобные места, где есть остатки гниющей органики. Микробы могут попасть непосредственно из мусоропровода к вам в тарелку", — говорит Алла Беляева.

Тараканы могут переносить болезнетворные бактерии, включая сальмонеллу, стафилококк, а также яйца гельминтов, плесневые грибки, лямблии, амебы, полиовирус.

Если говорить о рыжем таракане, то он может пролезть в самые маленькие щели, поэтому сложно закрыть продукты, рассказала санитарный врач.

"Как правило, людям не нравится такое соседство, поэтому их стоит истреблять", отметила она.

Как "воюют" с тараканами

Уничтожением тараканов занимается отдел профилактической дезинфекции Санэпидстанции, сообщила Алла Беляева.

"Это происходит на платной основе, так как это хозрасчетное подразделение. По заявкам жителей эта служба занимается дезинсекцией против тараканов. Заявки поступают регулярно, жильцы обращаются, после чего им оказывается помощь", — заметила она.

Плановые работы по уничтожению тараканов Санэпидстанция производит в местах общественного питания и на предприятиях торговли.

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"Например, рыжий таракан прекрасно переносит перепады температур и бывает такое, что он завозится с продуктами. Этот таракан очень любит переезжать через границу в коробках вместе с маслом, яйцами, поэтому предприятия торговли постоянно обрабатываются", — сказала Беляева.

Бороться с тараканами в доме достаточно просто, рассказала санитарный врач, так как в свободной торговле есть масса средств по уничтожению этих насекомых. Это гели, ловушки, различные мелки, также подойдет обычный дихлофос.

Чтобы не пустить тараканов в помещение, нужно заклеить трещины, щели, герметиком пройтись вокруг входных отверстий стояков и по плинтусам, установить сетки на вентиляционных отверстиях. Хотя если насекомые мигрируют по дому, то и это вряд ли их остановит.

Тараканы активны круглый год, если они завелись у кого-то в квартире, то вскоре расселятся по всему подъезду. Насекомые проникают в квартиры через отверстия в стенах, плинтусах, по электропроводке, стоякам, вентиляционным системам.