14:34 08 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.03
  • EUR80.36
Поиск
Вид на здание МИД РФ

8 сентября 1993 года: МИД России направил письмо в МИД Грузии

© Sputnik . Александр Поляков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (391)
7 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)".

8 сентября МИД России направил письмо МИД Грузии, в котором отмечалось, что вошедшие в Гал и Галский район военные формирования Лоти Кобалия захватили военную технику, вывозимую из Абхазии. Ранее, 7 сентября, вооруженный отряд сторонников Звиада Гамсахурдиа под командованием Лоти Кобалия численностью до 200 человек занял Галский район. Грузинские правительственные войска, контролировавшие эту территорию, не оказали ему никакого сопротивления. Это было расценено Верховным Советом России как намерение грузинских властей сохранить военное присутствие Грузии в республике.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (391)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Морж Миша в Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке
Неделя в объективе: морж Миша, Макрон в школьной столовке и похороны Ареты Франклин
Начало блокады Ленинграда
Начало блокады Ленинграда: архивные кадры
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia