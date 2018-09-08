8 сентября 1993 года: МИД России направил письмо в МИД Грузии

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)".

8 сентября МИД России направил письмо МИД Грузии, в котором отмечалось, что вошедшие в Гал и Галский район военные формирования Лоти Кобалия захватили военную технику, вывозимую из Абхазии. Ранее, 7 сентября, вооруженный отряд сторонников Звиада Гамсахурдиа под командованием Лоти Кобалия численностью до 200 человек занял Галский район. Грузинские правительственные войска, контролировавшие эту территорию, не оказали ему никакого сопротивления. Это было расценено Верховным Советом России как намерение грузинских властей сохранить военное присутствие Грузии в республике.

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