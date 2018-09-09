В аварии, в которой погиб премьер Абхазии, пострадали два человека

Правительственный кортеж, следовавший из аэропорта Сочи в Абхазию, попал в ДТП в районе поста ГАИ Мюссера в субботу 8 сентября примерно в 23:10.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik, Бадри Есиава. В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

"Сообщение об аварии поступило примерно в 23:10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался", — проинформировали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.