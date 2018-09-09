Генпрокуратура завела уголовное дело по ДТП, в котором погиб премьер

Оперативная группа установила, что 8 сентября, примерно в 22:40, водитель ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман, не имея водительского удостоверения и находясь под воздействием наркотиков, столкнулся с правительственным автомобилем, в котором находился Геннадий Гагулия.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik. Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, сообщается на сайте ведомства.

© Sputnik . Андрей Стенин Книга соболезнований в связи с гибелью Гагулия открыта в Москве

"8 сентября 2018 года следственным отделом Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 263 Уголовного кодекса Республики Абхазия (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб премьер-министр Республики Абхазия Гагулия Геннадий Леонидович", – говорится в сообщении.

В результате ДТП премьер-министр скончался. Водитель и охранник попали в Гудаутскую ЦРБ с различными телесными повреждениями. Их жизни сейчас ничто не угрожает.

За данное преступление УК предусматривает наказание на срок от 7 до 10 лет лишения свободы лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия попал в аварию примерно в 22:40 в субботу 8 сентября.

© Фото : предоставлено Сарией Кварацхелия МВД Абхазии сообщило детали аварии, в которой погиб премьер Гагулия

Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу.

После медицинского освидетельствования, выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман был под действием наркотиков, об этом сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

На месте ДТП работают республиканские службы. Детали происшествия уточняются.

Геннадий Гагулия был в составе абхазской правительственной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию.

Президент Абхазии, который был в одной колонне с премьер-министром республики, не пострадал в ДТП.

Основной состав абхазской делегации, ехавшей за правительственным кортежем в автобусе, также не пострадал.

Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба назвала гибель премьер-министра республики Геннадия Гагулия несчастным случаем, не связанным с покушением.