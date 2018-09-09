В Абхазии объявят траур в связи с гибелью Геннадия Гагулия

Рауль Хаджимба созвал экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с гибелью в субботу вечером в дорожно-транспортном происшествии премьер-министра Геннадия Гагулия.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Глава государства сообщил о том, что создана Государственная комиссия по организации похорон видного государственного деятеля, премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Гагулия, сообщается на сайте президента Абхазии.

"Будет объявлен траур. Мы должны с государственными почестями провести нашего погибшего друга, соратника, человека, который очень многое сделал для своей Родины, Геннадия Леонидовича Гагулия", — сказал Президент.

© Sputnik . Андрей Стенин Книга соболезнований в связи с гибелью Гагулия открыта в Москве

9 сентября состоится заседание членов Государственной комиссии. В состав Госкомиссии во главе с президентом вошли: спикер Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия, первый вице-премьер Даур Аршба, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия, министр иностранных дел Даур Кове, глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладрия, президент ТПП Абхазиии Тамилла Мерцхулава, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, заместитель Спикера Народного Собрания Михаил Сангулия, общественный деятель Вячеслав Цугба, председатель Совета старейшин Республики Абхазия Апполон Шинкуба и глава администрации села Лыхны Д. Чкотуа.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия попал в аварию примерно в 22:40 в субботу 8 сентября.

© Sputnik предоставлено Сарией Кварацхелия Генпрокуратура завела уголовное дело по ДТП, в котором погиб премьер

Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу.

После медицинского освидетельствования, выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман был под действием наркотиков, об этом сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.