Памяти Гагулия: пользователи социальных сетей скорбят об утрате премьер-министра

Новость о гибели премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия дошла до пользователей социальных сетей ночью, 8 сентября. На своих страницах люди поделились воспоминаниями о премьер-министре и выразили соболезнования народу Абхазии и семье погибшего.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Посты с соболезнованиями и воспоминаниями о политике появились на страницах общественных и политических деятелей Абхазии.

На странице в социальной сети Facebook помощник премьер-министра Роман Рязанцев отметил: "Геннадий Леонидович Гагулия был истинным патриотом Апсны и всю свою жизнь он занимался развитием и укреплением Республики Абхазия".

Экс-министр иностранных дел Вячеслав Чирикба отметил заслуги премьер-министра в развитии экономической сферы Абхазии в послевоенные годы.

Представитель МИД Абхазии по торговым и экономическим отношениям в Турции Рухи Караальп отметил, что Гагулия был настоящим патриотом своей страны.

С 2005 по апрель 2018 года Геннадий Гагулия возглавлял Торгово-промышленную палату Абхазии. О качествах и достоинствах бывшего начальника вспомнили сотрудники ТПП. У большинства из них трагическое событие отмечено черным фоном на главной странице профиля.

"Мне довелось начать свой путь под Вашим руководством, чему я безмерно рада!" – написала в своем профиле сотрудник ТПП Абхазии Астанда Габлия.

"Профессионал высочайшего класса, ответственный руководитель и замечательный человек!" – так вспоминают сотрудники своего бывшего руководителя.

Журналисты средств массовой информации Абхазии поделились воспоминаниями о Геннадии Гагулия, "Ему можно было спокойно позвонить и попросить комментарий по любой теме", — вспоминают журналисты. "Помню, дал нам десять минут, а проговорили полчаса. Второй день после назначения", — написала комментарий под постом журналист Абхазского телевидения Лена Лолуа.

"Профессионал, опытный политик, умный, энергичный, старой закалки, и вместе с тем не консервативный", — так описала политика журналист Эмма Ходжаа.

Обозреватель издательского дома Евромедиа Алла Ленько в публикации на своей странице отметила, что знакомство с премьер-министром стало "подарком вселенной".

На странице Абхазского политического форума сотрудник администрации Галского района Наира Амалия делится историей о судьбоносной для абхазского народа встрече Владимира Путина, Эдуарда Шеварнадзе и Геннадия Гагулия.

Скриншот с группы "Абхазский политический форум" в Facebook

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия попал в аварию в 22:40 в субботу 8 сентября.

Авария произошла на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа. Водитель ВАЗ-2199, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Абхазии объявят траур в связи с гибелью Геннадия Гагулия

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районную ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу. По данным ГАИ Абхазии, он находился в наркотическом опьянении, без водительских прав и документов, подтверждающих право обладания на автомобиль.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель ВАЗ 2199 задержан и водворен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".