Виновник аварии, в которой погиб премьер Абхазии, арестован за употребление марихуаны

Органы предварительного расследования в течение двух дней будет ходатайствовать об аресте Хаджарата Тарсман на период уголовного дела – на два месяца.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гудаутский районный суд арестовал на 15 суток водителя ВАЗ-21099, который врезался в правительственный автомобиль, за употребление марихуаны, прокомментировал помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

"Пока по делу собираются материалы, вышли с ходатайством административного производства в связи с тем, что водитель ВАЗ-21099 Хаджарат Тарсман находился под наркотическим веществом – марихуаной. Гудаутский районный суд рассмотрел материал и административно арестовал его на 15 суток", – отметил он.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия попал в аварию в 22:40 в субботу 8 сентября. Гагулия скончался от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.