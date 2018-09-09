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Заключенный в тюрьме

Виновник аварии, в которой погиб премьер Абхазии, арестован за употребление марихуаны

© Fotolia / BortN66
В Абхазии
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Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (29)
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Органы предварительного расследования в течение двух дней будет ходатайствовать об аресте Хаджарата Тарсман на период уголовного дела – на два месяца.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гудаутский районный суд арестовал на 15 суток водителя ВАЗ-21099, который врезался в правительственный автомобиль, за употребление марихуаны, прокомментировал помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik
Служба госохраны Абхазии огласила свою версию аварии, в которой погиб премьер Гагулия

"Пока по делу собираются материалы, вышли с ходатайством административного производства в связи с тем, что водитель ВАЗ-21099 Хаджарат Тарсман находился под наркотическим веществом – марихуаной. Гудаутский районный суд рассмотрел материал и административно арестовал его на 15 суток", – отметил он.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия попал в аварию в 22:40 в субботу 8 сентября. Гагулия скончался от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
© Sputnik Леон Гуния
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (29)


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