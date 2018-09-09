Философия меча: чему обучили будущих самураев в Абхазии

Международный семинар по айкидо прошел в Сухуме в субботу 8 сентября. О том, зачем нужно освоить технику оружия в айкидо, как "рассечь" противника глазами и что скрывали японцы в своих ножнах, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Философия оружия

Семинар по айкидо начался с поклона портрету основателя боевого искусства Морихэю Уэсиба. В тренировочном зале Великому учителю отведено отдельное место с табличкой, на которой иероглифами высечено слово "Айкидо". Все упражнения также выполняются лицом к учителю.

Перед тем как освоить технические приемы боевого искусства, нужно понять саму философию его создания и вернуться к истокам. Президент Санкт-Петербургской федерации айкидо Андрей Марьенков достает деревянный "меч" и тут же рассекает воздух перед учениками. Техника работы с оружием в айкидо называется киндзюцу.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

"Вообще, техника айкидо предусматривает работу без оружия, но тем не менее она пришла к нам от самураев, которые все время работали с ним. Сегодня никто не ходит по улице с оружием, это уходит в прошлое, но для нас очень важно возвращаться к истокам, брать в руки меч, работать с траекториями. Ведь айкидо — это как диалог на иностранном языке, уже есть заготовленные болванки, и, изучая их, мы начинаем жонглировать", — объясняет учитель.

От философии "самураи" переходят к практике. Правильная выправка, стойка и уверенный взгляд в глаза противника – вот главные составляющие айкидо. Немалую роль играет и техничность, каждое движение противника должно продумываться заранее.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

По словам Марьенкова, больше всего ошибок ученики допускают именно во владении мечом. Возможно, именно поэтому во время занятий используются только деревянные прообразы самурайских мечей. Будущие джедаи должны целыми дойти до "поля боя".

"Если вы купили скальпель, вы не сможете сделать операцию своему другу, он не пойдет к вам. Примерно так и с оружием, скальпель может купить каждый, а вырезать аппендицит, нет. Очень важно положение рук и клинка. Насмотревшись фильмов, все думают, что это очень просто – нет. Если вы не будете соблюдать огромное количество правил и воспитывать свое тело, этот предмет работать не будет", — рассказывает учитель и добавляет, что техника и траектории движений во время упражнений с "мечом" помогают и в безоружной технике айкидо.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

"Оружие здесь — определенный катализатор. Оно, как бы не участвуя в реакции, ее ускоряет. Мы работаем с оружием для того, чтобы работать без него", — говорит учитель.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

"Рассечь" врага

Все сказанное "сенсей" показывает на собственном примере – ноги согнуты, плечи расправлены, взгляд направлен прямо. Несколько неосторожных движений "врага", и меч оказывается у него между глаз. Конец войне.

"А знаете, почему так произошло, потому что меч у него болтается. Он должен выработать определенный угол и держать его в этом направлении. Не подпускать меня близко к голове, защищаться", — пояснил Марьенков.

На ковер выходят ученики и пытаются повторить искусство "рассечения". Получается не так пластично и зрелещно, но первые взмахи сделаны. Тренер тщательно проверяет каждую пару. Кстати, среди будущих самураев немало девушек.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

Алена Арсентьева занимается айкидо с 2008 года. По ее словам, в этом спорте нет никаких гендерных и каких-либо других различий.

"В айкидо вообще все является плюсом — рост, возраст и сила тут не важны. Почему женщинам подходит айкидо, потому что женщина существо нежное, она должна нести в мир гармонию. В других боевых искусствах нужна сила, здесь нет – нужно присоединиться к движениям и воспользоваться ими, — сказала девушка.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

Зрелищным этот вид искусства назвать действительно сложно, но он захватывает своей пластикой и "философией" движения. Тренер объяснил, что айкидо строится именно на использовании энергии противника, а не собственной, именно поэтому движения здесь не резкие, а плавные и точные.

"Но это не балет, а боевое искусство. Здесь важна концентрация и воспитание собственного тела", — добавил он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

Ловкое падение

Перед тем как отложить оружие в сторону и перейти в "рукопашку", тренер делится секретами древних самураев.

"Помимо самой техники владения мечом, самураи могли обмануть противников и с помощью других хитростей. Например, более длинный нож вставлялся в короткие ножны. Противник не сразу мог просчитать дистанцию, а лишние два-три сантиметра уже играют роль", — сказал Марьенков.

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

Вторая часть семинара была посвящена безоружной технике айкидо. Зрелищности здесь было больше, как и шума. В воображаемой борьбе кипели настоящие страсти. Но, казалось, что спортсмены очень быстро сдаются и слишком показательно падают.

По словам тренера, в этом тоже есть смысл. Так как в технике айкидо важно беречь свои силы, то нужно и уметь вовремя упасть, чтобы тебя не "уронили".

© Sputnik / Илона Хварцкия Международный семинар по айкидо и киндзюцу в Сухуме в субботу, 8 сентября

После трех часов теории, философии и практики японского искусства, будущие самураи готовы выйти на первое поле боя, но настоящие мечи все же брать рано.