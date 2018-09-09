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Рейд ДПС

МВД Абхазии объяснило резкое увеличение числа милиционеров на улицах страны

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Указания об увеличении количества рейдов руководителям управлений центрального аппарата и начальникам городских управлений и районных органов ВД дал министр Гарри Аршба на экстренном совещании в МВД в воскресенье 9 сентября.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. По указанию министра внутренних дел Абхазии количество и интенсивность проводимых рейдовых и профилактических мероприятий увеличено, рассказали Sputnik в пресс-центре МВД Абхазии.

"Помимо выявления нарушений правил дорожного движения, ведется проверка наличия разрешительных документов на владение и управление автотранспортными средствами, а также их технического состояния", — отмечает в ведомстве.

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© Fotolia / BortN66
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Наряду с плановыми мероприятиями в городах и на центральной трассе личный состав горрайорганов совместно с подразделениями ГАИ усилили профилактические меры по всем районам республики.

"По результатам проводимых мероприятий ежесуточно информация представлена на официальном сайте МВД. Ответственность за все происшествия на вверенных территориях возложены персонально на начальников районных подразделений", — прокомментировали в пресс-службе МВД.

Указания об увеличении количества рейдов руководителям управлений центрального аппарата и начальникам городских управлений и районных органов ВД  дал министр Гарри Аршба на экстренном совещании в МВД в воскресенье 9 сентября.



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