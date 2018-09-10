Теплый и человечный: друзья и коллеги поделились воспоминаниями о Гагулия

Коллеги по работе и друзья премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, который погиб в автомобильной катастрофе 8 сентября, рассказали Sputnik о его человеческих и профессиональных качествах.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Был добр к людям

Актер абхазского театра Кесоу Хагба много лет был знаком с Геннадием Гагулия, помимо профессиональных контактов, был с ним в дружеских отношениях. Их знакомство, связанное с работой, началось во время Отечественной войны народа Абхазии, в сентябре 1992 года.

© Sputnik Томас Тхайцук Дамения о гибели Гагулия: потеряли человека, который мог принести немало пользы

"Я давно был знаком с Геннадием Гагулия, но в работе мы соприкоснулись во время войны, он занимался вопросами продовольственных поставок в Абхазию, приходивших с Северного Кавказа и из других мест России. Гагулия сказал нам, что у него нет людей, которые разгружали бы продовольствие", — отметил он.

Кесоу Хагба в числе двенадцати представителей творческих людей — художников, актеров — стал работать на предложенном месте.

"Все были довольны Гагулия, он разговаривал со всеми очень тепло, знал, как относиться к людям", — вспоминает Хагба.

Актер рассказал случай, который произошел во время работы по разгрузке товаров в Гудауте.

"Прошел слух о том, что грузинские танки перейдут через Гумисту и направятся в западную Абхазию, была сильная паника. Жителям говорили, чтобы они поднимались в горы, что едут танки. Меня попросили пойти к Гагулия и спросить, что делать, оставлять город или нет. Когда я вошел в комнату, увидел, что он сидит с зажженной лампой и читает иностранный литературный журнал", — говорит он.

Гагулия читал американскую философскую повесть, увидев это, Хагба не сразу нашел что сказать.

"Он спросил, зачем я пришел. Я сказал о разговорах, которые идут, о том, что наступают грузинские танки. Геннадий Леонидович сказал мне, чтобы я оставил паникеров, шел спокойно спать, и пожелал спокойной ночи", — отметил Кесоу Хагба.

Утром Хагба вместе с товарищами вышел на работу, и вопреки слухам, никакого наступления грузинских танков на Гудауту не было.

"Он делал свою работу добросовестно от начала и до конца, не обращая внимания на разговоры, его работа приносила результат", — говорит актер.

По словам актера, ему не раз приходилось бывать с Геннадием Гагулия в разных местах за пределами Абхазии. Во время войны Кесоу Хагба, благодаря своим дружеским связям, сумел договориться о гуманитарной помощи с Украины.

"Мы привезли с Украины 25 вагонов гуманитарной помощи, сначала привезли 17 вагонов, тогда мы с Геной, были и другие мои друзья, поехали на Украину к моему другу Лесю Танюку – народному артисту Украины, он был знаменит во всем мире. Мы вместе с Геной зашли в дом, после чего он обратился к Лесю и Нелли Николаевне и сказал, что у них квартира очень хорошая, но ему не нравится, как расставлена мебель. Он попросил помочь ему по-другому расставить мебель", — поделился воспоминаниями Хагба.

Хозяева с удовольствием согласились, после чего Геннадий Гагулия снял пиджак и принялся расставлять мебель.

"Для меня было удивительно, что после перестановки комнаты стало просторнее, спустя 15 лет я был у Леся дома, мебель стояла точно так, как расставил Гена. Это говорит о том, как тщательно и правильно Гагулия делал свое дело, как он с душой ко всему относился", — отметил Хагба.

Актер обратил внимание на то, что Геннадий Гагулия воспитывал профессиональную молодежь, приведя в пример то, что в Торгово-промышленной палате, которую он создал, работает немало молодежи.

"Гена прожил свою жизнь чисто, она не была омрачена ложью и предательством, он много трудился, и результаты этой работы очевидны", — сказал Кесоу Хагба.

Бороться с нарушителями

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона Закан Нанба, говоря о случившейся трагедии, отметил, что люди часто задаются вопросом, если чиновник такого высокого ранга не защищен на трассе, то как простые водители могут чувствовать себя в безопасности на дороге.

"Водители, которые употребляют наркотики или ездят в состоянии алкогольного опьянения, должны стать нашими врагами, и относиться к ним надо соответствующе, потому что они убивают наш народ, нужно таких людей объявить вне закона", — говорит он.

Несмотря на то, что после войны прошло 25 лет, Абхазии не удалось наладить ситуацию на дорогах и снизить количество смертельных ДТП, отмечает Нанба.

"Когда проезжает правительственный кортеж, нормальный водитель должен остановиться и уступить дорогу", — сказал ветеран войны.

Закан Нанба бывал с Геннадием Гагулия в Республике Сербская в составе делегации Торгово-промышленной палаты Абхазии.

"Геннадий Леонидович взял меня с собой, потому что я бывал в этой республике, там у меня много друзей. Его организационные качества были на очень высоком уровне, он все время искал талантливую молодежь, которая хочет и умеет работать", — подчеркнул Закан Нанба.

Геннадий Гагулия умел донести свою мысль до людей, и они прислушивались и уважительно относились к его мнению, сказал он.

"Вся Абхазия скорбит по случаю гибели Геннадия Леонидовича", — заметил Нанба.

Весть, в которую не хочется верить

Герой Абхазии, директор Госмузея Боевой Славы Мзия Бейя говорит, что сначала не могла поверить в то, что с премьер-министром Абхазии Геннадием Гагулия произошла трагедия.

"Абхазия потеряла мудрого человека, человека высоких моральных ценностей, патриота, много сил и знаний отдавшего во благо своего народа", — сказала она.

Семья Мзии Бейя хорошо знала Геннадия Гагулия еще до начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Мой брат, будучи очень молодым, стал работать на Рице милиционером, тогда и Геннадий Гагулия работал там, занимал высокую должность. Несмотря на молодость моего брата, сдружился с ним", — рассказала Бейя.

После жуткой новости о гибели Гагулия она сразу же связалась со своим братом.

"Мы долго говорили о нем, брат рассказывал случаи из жизни, связанные с Гагулия, и я вспоминала какие-то детали. Мы, конечно, с большой болью восприняли эту весть", — отметила она.

В конце 1990-х годов, когда Геннадий Гагулия был премьер-министром Абхазии, он пришел на похороны в сопровождении охраны.

"Мой брат, учитывая высокий статус Гагулия, постеснялся на людях показывать свои приятельские отношения с ним, заметив это, Гагулия сам подошел к брату, и они разговаривали около получаса", — рассказала Мзия Бейя.

Этот случай говорит о человечности Гагулия, и брат Руслан высоко оценил поступок, говорит она.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП.

По данным МВД, авария произошла на 47 километре трассы в районе села Блабырхуа Гудаутского района примерно в 22:40. Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу, в результате чего произошло ДТП.