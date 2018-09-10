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Двусторонние ротно-тактические учения в воинских частях ЮВО в Абхазии

Российские военные израсходовали 25 тысяч боеприпасов на учениях в Абхазии

© Фото : Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Двусторонние ротно-тактические учения в воинских частях ЮВО проходят с 20 августа по 15 сентября, ежедневно в Абхазии в них принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники.

СУХУМ, 10 сент – Sputnik. Военнослужащие ЮВО израсходовали 25 тысяч боеприпасов на учениях в горах Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10»
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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Боевые стрельбы выполнялись из всего штатного вооружения. На завершающем этапе учения в условиях горно-лесистой местности военнослужащие произвели стрельбы из ручных противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов "Пламя", вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ, артиллерийских гаубиц и другого стрелкового оружия.

Огонь велся по различным наземным и воздушным целям на расстояниях до семи километров, имитирующим пехоту, технику и вертолеты противника.

Артиллерийские удары на цели наводили войсковые разведчики с использованием комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР".

Двусторонние ротно-тактические учения в воинских частях ЮВО проходят с 20 августа по 15 сентября, ежедневно в Абхазии в них принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили КамАЗ "Мустанг" и машины связи на БТР-80.

Согласно требованиям командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, в каждом учении две ротные тактические группы действуют друг против друга. Командиры демонстрируют способности нестандартных решений и нешаблонных тактических действий при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.



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