Хаджимба Кабмину Абхазии: ни на минуту нельзя останавливать работу

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Все запланированные действия должны строго выполняться и работа правительства, госструктур не должна останавливаться ни на минуту, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с министрами республики в понедельник 10 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Илона Хварцкия Стало известно имя временно исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии

"При всем сложном положении дел ни на минуту не должна останавливаться работа правительства и всех государственных структур. Все запланированные действия должны строго выполняться. Пока не будет принято иное решение, временно исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Даур Аршба", — отметил Хаджимба.

Президент подчеркнул, что руководители всех министерств и ведомств должны четко выполняться задачи, которые перед ними стоят. В ближайшие дни должна быть завершена вся необходимая работа по индикативному плану.

"Каждый вице-премьер должен продолжать работу по своим направлениям. Задачи, стоящие перед нами, непростые. И все должны знать, что на нас с вами лежит большая ответственность", — сказал глава государства.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, попал в аварию примерно в 22:40 в субботу 8 сентября.

Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки Toyota Camry, после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

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Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу.

После медицинского освидетельствования, выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман был под действием наркотиков, об этом сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

Геннадий Гагулия был в составе абхазской правительственной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию.

Президент Абхазии, который был в одной колонне с премьер-министром республики, не пострадал в ДТП. Основной состав абхазской делегации, ехавшей за правительственным кортежем в автобусе, также не пострадал.

Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба назвала гибель премьер-министра республики Геннадия Гагулия несчастным случаем, не связанным с покушением.