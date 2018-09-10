Ограблено отделение Сбербанка Абхазии в Сухуме

Вооруженное ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии вблизи Красного моста в Сухуме произошло примерно в 12:50 в понедельник 10 сентября.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Информацию о том, что ограбили отделение Сбербанка Абхазии, подтвердил Sputnik председатель банка Роберт Агрба в понедельник 10 сентября.

"Да, подтверждаю. Забрали приблизительно 200 тысяч рублей. Сейчас на месте работают сотрудники милиции", — рассказал Агрба.

По неподтвержденной информации, трое грабителей в масках были вооружены автоматами.

Учредитель и единственный акционер Сбербанка Абхазии – это государство в лице Нацбанка страны. В настоящее время активы Сбербанка Абхазии составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы Республики Абхазия. У Сбербанка Абхазии 7 филиалов, 15 дополнительных офисов на территории страны.