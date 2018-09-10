Прогноз погоды на неделю в Абхазии

Погода в Абхазии с 11 по 16 сентября обещает быть переменчивой, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В понедельник и вторник территория Абхазии будет находиться под влиянием холодного северо-западного антициклона — переменная облачность, временами дождь с грозой.

Со среды и до выходных в результате смены холодных масс воздуха на теплые погода прояснится, осадки прекратятся, дневная температура повысится до +34°С. В выходные дни погода ухудшится из-за вторжения атмосферных фронтов атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями, временами дождь с грозой.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15˚С до +20˚С, днем от +25˚С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение на море слабое и значительное, от 1 до 3 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.