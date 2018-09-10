18:23 10 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.87
  • EUR80.67
Поиск
Гроза

Прогноз погоды на неделю в Абхазии

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (783)
174 0 0

Погода в Абхазии с 11 по 16 сентября обещает быть переменчивой, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В понедельник и вторник территория Абхазии будет находиться под влиянием холодного северо-западного антициклона — переменная облачность, временами дождь с грозой.

Со среды и до выходных в результате смены холодных масс воздуха на теплые погода прояснится, осадки прекратятся, дневная температура повысится до +34°С. В выходные дни погода ухудшится из-за вторжения атмосферных фронтов атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями, временами дождь с грозой.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15˚С до +20˚С, днем от +25˚С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение на море слабое и значительное, от 1 до 3 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (783)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • 4 российская военная база: учения на полигоне Дзарцем
    Дрон не пролетит

    Россия поставляет в Южную Осетию оружие против дронов, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех частотах.

  • Начало учебного года, фото из архива
    Я русский бы выучил

    В Азербайджане первоклашек в русском секторе предложили проверить на знание языка: в русских классах не хватает мест.

  • Лаборатория
    Секретов нет

    Премьер-министр Армении лично проследил, чтобы российские специалисты получили доступ к американским лабораториям в стране.

  • Генерал Кертис Скапаротти
    Пусть меня научат!

    Старшие и высшие офицеры стран НАТО и Финляндии прибыли в Латвию, чтобы учиться руководить объединенными военными операциями.

  • Видеоклип по случаю визита папы римского
    Надежда — мой компас земной

    В Литве к приезду папы римского сняли видеоклип. В ролике рассказывается о простых литовцах, которые умеют надеяться

  • Inspectoratu general al poliției
    Кто виноват?

    Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил дополнительные детали об аварии с участием кортежа президента страны Игоря Додона.

  • 4 российская военная база: учения на полигоне Дзарцем
    Дрон не пролетит

    Россия поставляет в Южную Осетию оружие против дронов, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех частотах.

  • Начало учебного года, фото из архива
    Я русский бы выучил

    В Азербайджане первоклашек в русском секторе предложили проверить на знание языка: в русских классах не хватает мест.

  • Лаборатория
    Секретов нет

    Премьер-министр Армении лично проследил, чтобы российские специалисты получили доступ к американским лабораториям в стране.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Российская модель Татьяна Ковылина на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке
Самые красивые российские модели на мировых подиумах
Видео
Дерзкое ограбление отделения Сбербанка Абхазии попало на видео
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia