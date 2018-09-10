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Пицундский орган.

"Органные вечера в Пицунде" будут короче из-за траура по премьеру Гагулия

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" пройдет в Абхазии с 13 по 15 сентября.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" переносится с 10 на 13 сентября в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, сообщила Sputnik художественный руководитель органного зала Пицунды Марина Шамба.

Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По ее словам, музыкальный фестиваль пройдет в Пицунде с 13 по 15 сентября.

"К сожалению, не все артисты смогли перенести свой график, поэтому нам пришлось сократить и изменить программу", — объяснила Шамба.

Музыкальный фестиваль продлится три дня. В программе "Органных вечеров" выступление абхазских и российских оперных певцов.

13 сентября в 17:00 перед зрителями с органной программой выступит заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия

В 20:00 на сцене Пицундского храма сыграет лауреат международных конкурсов Елена Кейлина

14 сентября в 17:00 выступит солист Казахской государственной филармонии Габит Несипбаев

В 20:00 также сыграет заслуженный артист Абхазии Гарри Коняев.

15 сентября в 17:00 выступит солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская.

Закончит концертную программу в 20:00 солистка государственной Абхазской филармонии Марина Шамба.

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником Международного фестиваля органной музыки, проходившего ежегодно в Пицунде с 1977 года вплоть до 1992 года. Инициатором фестиваля довоенной поры был Леонид Ройзман – выдающийся российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, при экспертном участии которого в Абхазии и в России появилось много органов известных немецких фирм. Почти за 15-летнее существование фестиваля Пицунду с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Украины, Армении и многих других стран.



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