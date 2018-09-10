10 сентября 1993 года: Шеварднадзе возвращает грузинских беженцев в Сухум

Из публикации в газете "Республика Абхазия":

Кровопролитие остановлено, но фронт – остался.

Пушки молчат, но война не окончена. Она перешла лишь в иную форму. Отодвинув не справившихся с задачей военных на второй план, грузинские политики изменили тактику, но цели оставили прежними. Свидетельством тому динамика событий последнего месяца. Ухватившись за Сочинское соглашение, как утопающий за соломинку, и едва переведя дух, Грузия вновь затеяла двойную игру. Систематически срывая график вывода войск и техники, оттягивая этим выполнение следующих пунктов документа, руководство Грузии лихорадочно искало пути возможного обострения ситуации в Абхазии. И выход был найден. В Соглашении от 27 июля четко сформулировано, что этапом, следующим за прекращением огня и выводом войск, является возвращение в столицу, город Сухум, законных органов власти.

Препятствуя выполнению этого пункта, грузинское руководство решает для себя двуединую задачу: во-первых, избавляется от десятков тысяч людей, ставших беженцами по прихоти грузинских политиков, и, во-вторых, сваливает на абхазское правительство новые проблемы. Любому здравомыслящему человеку ясно, что город, в котором в течение года грабили государственные учреждения, в котором абсолютно неконтролируемая криминогенная ситуация, где практически разрушено коммунальное хозяйство, отсутствует снабжение населения продуктами первой необходимости, нуждается в сильной функциональной, а главное, законной власти. … Не понимать этого невозможно.

В сложившейся ситуации все должны быть заинтересованы в последовательности развития событий. Однако о грузинской стороне этого не скажешь. Факты последних дней свидетельствуют о том, что грузинское руководство форсирует возвращение беженцев–грузин из всех районов Абхазии в город Сухум до восстановления деятельности государственных органов власти. Спрашивается, для чего? Для чего в разоренный город, где не работает ни одна служба, способная разрешить проблемы беженцев, игнорируя при этом интересы тысяч сухумцев, вынужденно покинувших свои дома, направляют людей, не только не имеющих крыши над головой и средств к существованию, но и не являющихся гражданами Абхазии? Ответ только один. Грузинское население Абхазии в очередной раз становится заложником грязных политических игр руководства Грузии.

В условиях, когда законной власти не дают реальной возможности контролировать ситуацию, грузинское руководство стремится использовать недовольство людей, обездоленных им же развязанной войной, как мину замедленного действия. Похоже, что в своем желании расправиться с Абхазией, мастера политической интриги из Тбилиси забыли, что сами сидят на "бочке с порохом". Остается лишь удивляться тому, с какой легкостью они в очередной раз распоряжаются жизнью своих соотечественников. Такие действия г-на Шеварднадзе могут сделать невозможным совместное проживание двух народов в Абхазии. Простит ли грузинский народ своему предводителю подобный политический просчет?

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