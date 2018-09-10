Большой куш: известные ограбления банков Абхазии

В общей сложности за девять лет денежный куш грабителей банков и инкассаторских автомобилей в Абхазии составил 30 миллионов 700 тысяч рублей.

Sputnik

В понедельник 10 сентября 2018 года произошло ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии в Сухуме. Трое вооруженных автоматами грабителей забрали около 200 тысяч рублей. Это не единственный случай нападения на банки и инкассаторские автомобили в республике за последние годы.

Целями злоумышленников в основном становятся деньги, принадлежащие Сбербанку страны. В августе 2015 года более 10 миллионов рублей украли грабители из Гагрского филиала того же банка. Четверо вооруженных людей в масках угрожая жизни банковских сотрудников потребовали выдать им все находившиеся в кассе деньги.

Спустя месяц – 28 сентября 2015 года группа вооруженных преступников в масках напала на автомашину инкассаторов коммерческого банка "Универсал-Банк" в Сухуме и забрали 4,5 миллиона рублей. Грабители были на серебристом "Мерседесе".

Дерзкое ограбление отделения Сбербанка Абхазии попало на видео>>

Разбойное нападение с пулеметом и автоматами на бронированную машину Сбербанка Абхазии произошло в июне 2011 года в селе Гуп Очамчырского района. Грабители кувалдой разбили стекло и скрылись с места происшествия на двух иномарках, прихватив с собой около пяти миллионов рублей.

Днем 24 октября 2009 года в одно из отделений коммерческого банка в Новом Афоне ворвались пятеро грабителей в масках и, угрожая оружием, забрали все наличные деньги. Добычей грабителей стало более 11 миллионов.