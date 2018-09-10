23:26 10 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.87
  • EUR80.67
Поиск
Пистолет

Большой куш: известные ограбления банков Абхазии

CC0 / Skitterphoto
В Абхазии
Получить короткую ссылку
137020

В общей сложности за девять лет денежный куш грабителей банков и инкассаторских автомобилей в Абхазии составил 30 миллионов 700 тысяч рублей.

Sputnik

В понедельник 10 сентября 2018 года произошло ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии в Сухуме. Трое вооруженных автоматами грабителей забрали около 200 тысяч рублей. Это не единственный случай нападения на банки и инкассаторские автомобили в республике за последние годы.

Сбербанк Абхазии
© Фото: mikhed
Ограблено отделение Сбербанка Абхазии в Сухуме

Целями злоумышленников в основном становятся деньги, принадлежащие Сбербанку страны. В августе 2015 года более 10 миллионов рублей украли грабители из Гагрского филиала того же банка. Четверо вооруженных людей в масках угрожая жизни банковских сотрудников потребовали выдать им все находившиеся в кассе деньги.

Спустя месяц – 28 сентября 2015 года группа вооруженных преступников в масках напала на автомашину инкассаторов коммерческого банка "Универсал-Банк" в Сухуме и забрали 4,5 миллиона рублей. Грабители были на серебристом "Мерседесе".

Дерзкое ограбление отделения Сбербанка Абхазии попало на видео>>

Разбойное нападение с пулеметом и автоматами на бронированную машину Сбербанка Абхазии произошло в июне 2011 года в селе Гуп Очамчырского района. Грабители кувалдой разбили стекло и скрылись с места происшествия на двух иномарках, прихватив с собой около пяти миллионов рублей.

Днем 24 октября 2009 года в одно из отделений коммерческого банка в Новом Афоне ворвались пятеро грабителей в масках и, угрожая оружием, забрали все наличные деньги. Добычей грабителей стало более 11 миллионов.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Российская модель Татьяна Ковылина на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке
Самые красивые российские модели на мировых подиумах
Кадры задержания боевика, обвиняемого в работе на СБУ
Сотрудники ФСБ задерживают боевика ИГ*
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia