Три месяца: юрист рассказал о формировании нового правительства Абхазии

СУХУМ, 10 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый состав Кабинета министров согласно закону должен быть сформирован в течение трех месяцев, рассказал юрист Олег Папаскир.

В абхазском законодательстве буквально нет фразы "смерть премьер-министра". В статье закона говорится, что отставка бывает по собственному желанию и в случае невозможности исполнения им своих обязанностей.

"То есть, когда человек умирает, он не может выполнять свои обязанности. Поэтому смерть или гибель воспринимается как отставка. В этом случае применяется такой же порядок назначения новой кандидатуры и состава Кабинета министров. В законе сказано, что в течение трех месяцев должен быть собран новый состав. Это касается и премьер-министра и всех министров", – пояснил Папаскир.

Назначение нового премьера, по мнению юриста, будет в течение месяца, а затем уже и формирование нового состава.

"Месяц будет на согласование фигуры главы Кабмина, а потом уже будет согласование кандидатур министров. В законе также сказано, что при отставке премьер-министра, до формирования нового состава Кабинета министров, прежний состав продолжает исполнять свои обязанности в течение трех месяцев", – рассказал он.

9 сентября временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на первого вице-премьера Абхазии Даура Аршба.

"После отставки премьера ВРИО назначается первый вице-премьер. Даже в случае временного отсутствия ВРИО – первый замглавы Кабмина. И сейчас временно исполняющим обязанности стал первый вице-премьер, то есть здесь уже идет по иерархии", – добавил Папаскир.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября. Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили на среду траур в связи с гибелью премьер-министра. Все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные программы.