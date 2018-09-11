14:38 11 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.97
  • EUR81.39
Поиск
Свечи

Книгу соболезнований в связи с гибелью Геннадия Гагулия откроют в Дамаске

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (34)
59 0 0

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автомобильной катастрофе, произошедшей вечером 8 сентября, похороны пройдут 12 сентября.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Книгу соболезнований в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия откроют в Дамаске в конференц-зале профсоюза учителей, сказал в интервью Sputnik сотрудник управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палаты Абхазии Мухаммед Али Татаж.

Книги соболезнований в память о Геннадии Гагулия в Посольстве Абхазии в Москве
© Фото : Татьяна Гулия
Абхазии за рубежом соболезнуют в связи с гибелью Геннадия Гагулия

"Люди, находящиеся в Дамаске, могут прийти, сделать запись в книге соболезнований и поклониться памяти Геннадия Гагулия во вторник с 16:00 до 18:00", — добавил он.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября произошло ДТП, в результате которого Геннадий Гагулия погиб.

Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (34)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина закрывает портфель
    Пора уходить

    Доля жителей Латвии, которые размышляют о смене работы, достигла максимума за последние три года, показал опрос.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Это возмутительно!

    Депутаты Сейма выразили возмущение тем, что Министерство культуры республики выступило против введения запрета на пропаганду коммунизма.

  • Вино
    Праздник урожая

    Винограда в Молдове в этом году уродилось больше обычного, а его сбор начался раньше из-за жаркого лета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Российская модель Татьяна Ковылина на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке
Самые красивые российские модели на мировых подиумах
Украшения Элизабет Тейлор в Москве
Блеск бриллиантов и изумрудов: "безделушки" Элизабет Тейлор выставлены в Москве
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia