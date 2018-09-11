Книгу соболезнований в связи с гибелью Геннадия Гагулия откроют в Дамаске

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Книгу соболезнований в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия откроют в Дамаске в конференц-зале профсоюза учителей, сказал в интервью Sputnik сотрудник управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палаты Абхазии Мухаммед Али Татаж.

© Фото : Татьяна Гулия Абхазии за рубежом соболезнуют в связи с гибелью Геннадия Гагулия

"Люди, находящиеся в Дамаске, могут прийти, сделать запись в книге соболезнований и поклониться памяти Геннадия Гагулия во вторник с 16:00 до 18:00", — добавил он.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября произошло ДТП, в результате которого Геннадий Гагулия погиб.

Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.