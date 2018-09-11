"Принять вправо и остановиться!": как вести себя при приближении кортежа

О том, как нужно реагировать водителям на приближение правительственных кортежей, какие ошибки они допускают и почему многие теряются в подобной ситуации, в интервью Sputnik рассказали автоэксперты.

Sputnik

Реакция водителей на кортежи

Водитель бывшего президента Абхазии Сергея Багапш Владимир Габуния рассказал о функциях сотрудников, которые обеспечивают движение правительственных автомобилей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особенности национального вождения: к чему надо быть готовым на дорогах Абхазии

"Специальное сопровождение должно "очищать" дорогу, предупредить встречные машины и которые едут по той же стороне, по которой едет кортеж. Но все беды происходят из-за скорости, больше 80-90 километров в час нельзя ездить", — подчеркнул он.

По его словам, если правительственная колонна большая, то впереди должны ехать две машины сопровождения.

"Первая машина предупреждает встречные автомобили о том, что необходимо остановиться", — рассказал Габуния.

При этом он отметил, что не все водители правильно ведут себя, когда встречают на дороге организованную автоколонну.

"Когда водителям дают указания прижаться вправо, от страха некоторые водители сразу жмут на тормоз, а тот, кто едет сзади него, от внезапности решает его объехать с левой стороны или стукается в него, и получается ДТП на ровном месте", — утверждает водитель.

Автомобилисты, которые едут в спецсопровождении, должны проходить дополнительные курсы, считает Габуния.

"Если человек ездил на такси, то его нельзя сразу пересаживать на правительственные машины. Мы тоже проходили курсы в России, нас обучали, как правильно ездить в составе кортежей. В России и в Абхазии передвижения кортежей очень разные, если в России проезжает кортеж, то все водители прижимаются к обочине, у нас с этим очень сложно", — сказал он.

Световой и звуковой сигналы

Автоинструктор Аванес Тепулян отметил, что по правилам, водитель должен уступить дорогу правительственному кортежу, если включен световой и звуковой сигналы.

"Но это не надо делать сразу, если правительственный кортеж проезжает, нельзя закрывать движение, если есть возможность, то, конечно, нужно пропускать", — подчеркнул Тепулян.

Из-за того что кортежи, как правило, ездят на высокой скорости, не все водители успевают среагировать, сказал Тепулян.

"Есть природный инстинкт, на бумаге можно написать все, что угодно, но в жизни бывают самые разные ситуации, одни могут так среагировать, другие иначе. Есть спокойные водители, а есть более возбужденные, каждый человек индивидуален, и не все могут делать то, что написано в книге", — отметил автоэксперт.

Многие водители теряются, когда навстречу едет правительственная колонна, сказал телеведущий программы об автомобилистах на Абхазском телевидении Гарри Аристава.

"Когда едет правительственная колонна, среди водителей есть те, кто замедляет ход, прижимается к обочине, но мне приходилось не раз слышать, особенно от женщин-водителей, что, когда навстречу едет колонна, они теряются и не знают, что делать", — добавил он.

На участках дороги, где есть обочина, необходимо останавливаться на ней, однако не везде есть такая возможность на дорогах республики, говорит автоэксперт.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября произошло ДТП, в результате которого Геннадий Гагулия погиб.