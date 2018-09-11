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Визит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию

Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Геннадия Гагулия

© Sputnik . Сергей Мамонтов
В Абхазии
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Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (37)
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автомобильной катастрофы вечером в субботу 8 сентября.

СУХУМ, 11 сен – Sputnk. Президент Сирии Башар Асад 11 сентября выразил соболезнования президенту Раулю Хаджимба в связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия Гагулия. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

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Книгу соболезнований в связи с гибелью Геннадия Гагулия откроют в Дамаске

"С глубоким прискорбием получил весть о гибели премьер-министра вашей страны господина Геннадия Леонидовича Гагулия в ужасной автокатастрофе, которая произошла во время исполнения обязательств и участия вместе с вами в историческом визите в Сирийскую Арабскую Республику", — говорится в частности в тексте.

Башар Асад отметил, что Геннадий Гагулия отличался исключительными качествами, которые проявились и во время визита делегации в Сирии, нацеленного на укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

"Хотел бы выразить вам и дружественной стране, и в вашем лице семье погибшего, самые искренние соболезнования и пожелания мужества и терпения. Молю Всевышнего об упокоении души усопшего", — отмечает Асад.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября произошло ДТП, в результате которого Геннадий Гагулия погиб.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (37)


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