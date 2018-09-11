Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Геннадия Гагулия

СУХУМ, 11 сен – Sputnk. Президент Сирии Башар Асад 11 сентября выразил соболезнования президенту Раулю Хаджимба в связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия Гагулия. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"С глубоким прискорбием получил весть о гибели премьер-министра вашей страны господина Геннадия Леонидовича Гагулия в ужасной автокатастрофе, которая произошла во время исполнения обязательств и участия вместе с вами в историческом визите в Сирийскую Арабскую Республику", — говорится в частности в тексте.

Башар Асад отметил, что Геннадий Гагулия отличался исключительными качествами, которые проявились и во время визита делегации в Сирии, нацеленного на укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

"Хотел бы выразить вам и дружественной стране, и в вашем лице семье погибшего, самые искренние соболезнования и пожелания мужества и терпения. Молю Всевышнего об упокоении души усопшего", — отмечает Асад.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября произошло ДТП, в результате которого Геннадий Гагулия погиб.