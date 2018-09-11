Водитель, врезавшийся в машину премьера Абхазии, арестован на два месяца

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Арестован водитель автомобиля ВАЗ-21099 Хаджарат Тарсман, совершивший ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Геннадий Гагулия, сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

"Вчера вечером уголовное дело было передано в следственное управление, изъято из производства следственного отдела гудаутского РОВД и принято в производство старшим следователем следственного управления Генпрокуратуры. Сегодня обратились с ходатайством об аресте, суд рассмотрел данное ходатайство и удовлетворил его", — добавил он.

Тарсман арестован на два месяца, в течение которых будет проведено предварительное расследование дела. "Он выразил свое отношение к ходатайству и сказал, что признает свою вину в нарушении правил дорожного движения", — подчеркнул Даур Амичба.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Расследование уголовного дела находится под личным контролем Генерального прокурора Республики Абхазия Зураба Ачбы.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября произошло ДТП, в результате которого Геннадий Гагулия погиб.