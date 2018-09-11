Больше не потеряны: "Возвращение имени" узнал судьбу еще шести красноармейцев

О том, как в доме культуры Гагры родственники шестерых солдат Великой Отечественной войны, которые до сих пор числились в списках без вести пропавших, узнали о судьбах своих дедов и прадедов, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Проект "Возвращение имени", которым руководит Григорий Скворцов, постепенно продвигается вперед, снимая завесу с судеб красноармейцев, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. На этот раз команда поисковиков вручала документы родственникам солдат Седрака Сеферяна, Кости Сичинава, Сурена Асланяна, Апитнакома Пашияна, Георга Кещияна и Марии Кайтан. Все они были выходцами из Гагрского района.

Вторично найденный

Внук красноармейца Апитнакома Пашияна знал судьбу своего деда. Он живым вернулся домой – сбежал из плена. Но в документах он более 70 лет числился, как мертвый.

"Он был в плену во Франции. Сбежал оттуда без документов. Но после освобождения Франции его честь восстановили и отправили домой. Он и так был чистый, просто в плен попал. Мой дед три войны воевал, был очень сильный и крепкий мужик. Когда мне Альберт Авджян сказал, что ищут моего деда, я был удивлен, потому что он и так вернулся домой", – признается внук красноармейца, Георгий Пашиян.

Альберт Авджян, глава села Мкиалрыпш занялся поисками по просьбе Григория Скворцова, который рассказал, что ищет родственников двоих без вести пропавших-выходцев из Мкиалрыпша.

"Я сам родом из этого села. Григорий Скворцов сказал, что выходцами из нашего села были пропавшие красноармейцы Кещиян и Пашиян. Изначально было чуть сложно, потому что они давным-давно все уехали. Когда начали искать, вышли на других родственников, которые и связали нас с прямыми родственниками красноармейцев", – рассказал Авджян.

© Фото : Саида Жиба Гагра араион иатәыз, аконцлагерьқәа рыҭҟәаҩцәа даҽа фҩык рыӡбахә еилкаахеит

По его словам, Скворцов также попросил найти родственников Кости Сичинава, который в документах числился, как убитый в концлагере.

"Наш глава Сичинава, конечно же, я ему позвонил, потом я вспомнил, что мой бывший сотрудник Сичинава, я ему набрал и сказал, что ищем родственников Кости Сичинава. Оказалась, что это его дядя. Он говорит мне: "Мы 40 лет искали, но не могли найти". Ему было очень приятно. И мне приятно было, что помог в поисках", – добавил глава Мкиалрыпша.

Узники концлагеря

У красноармейца Сурена Асланяна судьба более трагичная. Когда началась война, он ушел на фронт, но так и не вернулся. Родственники безуспешно искали его, писали письма во все уголки бывшего союза.

"Один раз даже нашли человека с такими же данными, поехали, посмотрели, но оказалось, что не он. И вот, недавно нам позвонили и сказали, что пришло письмо о том, что родной дядя моего деда похоронен на территории концлагеря в Румынии", – рассказал правнучатый племянник Сурена Артур Асланян.

Родственников красноармейца нашли курсанты, которые уже более года помогают Григорию Скворцову в поисках.

"Мы ходили по старым адресам, которые сохранились в базе данных. Но зачастую там уже никто не проживает. У нас есть разрешение искать в этих домах документы красноармейцев или их родственников. И иногда находим их. Если же в доме давно никто не жил, то узнавали через соседей новый адрес. Конечно, работа проходит нелегко, но для нас это гордость, потому что мы сами военнослужащие, и понимаем, насколько важно, чтобы каждый солдат вернулся домой. Мы даем все данные о красноармейце его родственникам, если у них есть желание, то они могут поехать на место захоронения и даже получить разрешение на эксгумацию", – отметил лейтенант Юрий Кузнецов.

© Sputnik Сария Кварацхелия Проект "Возвращение имени" в Гагре

Документы вручили и родственникам Марии Кайтан, захоронение которой случайно нашел российский журналист Роберт Авджян в Австрии на территории одного из самых страшных лагерей – Маутхаузена. Долгое время не удавалось найти родственников Марии Кайтан. Но недавно их все же разыскали. На церемонию вручения документов родственникам единственной пленной женщины из Абхазии, приехал сам Роберт Авджян.

На церемонии вручения документов также показали фильм о том, как дочь без вести пропавшего красноармейца Азиза Агрба нашла своего отца, посетила его могилу и оставила там горсть абхазской земли.