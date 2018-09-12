12 сентября 1993 года: Грузия сорвала график вывода войск из Абхазии

Из публикации в газете "Республика Абхазия":

То ли война, то ли мир

Прошло уже полтора месяца после подписания тремя сторонами Соглашения о прекращении огня в Абхазии. В нем четко обозначены временные рамки вывода грузинских войск, восстановления законных органов власти республики, реализации других пунктов документа.

Что же мы имеем на деле? Ни то, ни другое не выполнено. В этой связи хотелось бы напомнить вот о чем. Противная сторона, на мой взгляд, лелеет мысль постепенно лишить нас инициативы и преимущества, которыми мы обладали в военно-политическом плане до 27 июля. Ведь не секрет, что в ту пору агрессор был на грани краха, ибо с взятием Сухума тбилисское руководство, безусловно, могло быть отстранено от власти. Но в очередной раз сработало шеварднадзевское лобби в Москве, нажавшее на нужные дипломатические и политико–экономические рычаги.

Подписывая трехстороннее Соглашение, абхазская сторона в значительной мере рассчитывала на российские гарантии в смысле неукоснительного выполнения грузинской стороной взятых обязательств. К сожалению, этого не произошло. Сорван график вывода бронетехники, артиллерии, личного состава с территории Абхазии. Грузинская сторона умышленно загоняет в тупик вопрос восстановления законных органов власти. Тем самым, по существу, подвергаются ревизии положения Соглашения о прекращении огня.

Так спрашивается, почему же не сработали гарантии великой державы в выполнении графика Соглашения? Думается, не последнюю роль в этом сыграли нынешние события в Мегрелии. Российское руководство, безусловно, обеспокоено действиями сторонников экс–президента Гамсахурдиа, имеющего призрачный, но шанс на возвращение в Тбилиси.

Не потому ли после некоторого раздумья грузинской стороне за счет России был предоставлен большой десантный корабль для переброски бронетехники и артиллерии в количестве, необходимом для создания кулака против мегрельцев. Бронетехники и живой силы осталось в Сухуме вполне достаточно для ведения боевых действий. К тому же ни одна единица бронетехники не выведена с Восточного фронта, дабы, отчасти выполняя свои функции против абхазцев, держать в напряжении и сторонников Гамсахурдиа с тыла…

Чрезмерная уступчивость тбилисского руководства в разрешении проблемы российских военных баз, о чем мы узнали из печати, могла быть связана с подтверждением поддержки режиму Шеварднадзе, вопреки усилиям небезызвестного Китовани свалить своего бывшего патрона с помощью отрядов Лоти Кобалия. Наконец, вполне логичен в этой связи и отзыв в Москву Сергея Шойгу, руководителя российской части Объединенной комиссии, на фоне почти что провала Соглашения, все пункты которого, за исключением прекращения огня, не выполнены. О чем все это говорит? Не о том ли, что грузинская сторона пытается достичь, во-первых, продления по мере возможности состояния оккупации Сухума и восточной части Абхазии; во-вторых, по всей видимости, не желает расставаться с планами раздела республики по Гумисте, считая это своего рода программой минимум на данном этапе. С этой целью противная сторона всячески тянет время, понимая, что зимний период поможет ей сохранить нынешний статус–кво…

К сожалению, некоторая часть нашего общества поверила в скорый мир. Впрочем, дай-то Бог. Мы не против мира. Мы за то, чтобы держаться правила: хочешь мира – готовься к войне. Тем более, как уже отмечала наша газета, когда рядом страна, правители которой в межгосударственных отношениях пока еще склонны руководствоваться правом сильного.

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