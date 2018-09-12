МВД Абхазии завело уголовное дело по факту ограбления Сбербанка в Сухуме

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления отделения Сберегательного банка в Сухуме. Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Абхазии.

Следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено дело за разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенного в целях завладения имуществом в особо крупном размере, говорится в сообщении.

Сообщение об ограблении отделения Сбербанка в Сухуме поступило в дежурную часть УВД столицы в 13:00.

"Установлено, что трое вооруженных лиц в масках, одетые в черную полевую форму, примерно в 12:40 ворвались в отделение Сберегательного банка в городе Сухум и под угрозой применения насилия в отношении должностных лиц завладели денежными средствами в сумме 205 тысяч рублей", — отмечает МВД.

Оперативники установили марку автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места преступления.

"Впоследствии сотрудниками милиции данная автомашина обнаружена в Сухумском районе", — сообщает ведомство.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативных подразделений ОВД проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Учредитель и единственный акционер Сбербанка Абхазии – это государство в лице Нацбанка страны. В настоящее время активы Сбербанка Абхазии составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы Республики Абхазия. У Сбербанка Абхазии 7 филиалов, 15 дополнительных офисов на территории страны.