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Сбербанк Абхазии

МВД Абхазии завело уголовное дело по факту ограбления Сбербанка в Сухуме

© Фото: mikhed
В Абхазии
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Вооруженное ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии вблизи Красного моста в Сухуме произошло 10 сентября.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления отделения Сберегательного банка в Сухуме. Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Абхазии.

Следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено дело за разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенного  в целях завладения имуществом в особо крупном размере, говорится в сообщении. 

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CC0 / Skitterphoto
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Сообщение об ограблении отделения Сбербанка в Сухуме поступило в дежурную часть УВД столицы в 13:00.

"Установлено, что трое вооруженных лиц в масках, одетые в черную полевую форму, примерно в 12:40 ворвались в отделение Сберегательного банка в городе Сухум и под угрозой применения насилия в отношении должностных лиц завладели денежными средствами в сумме 205 тысяч рублей", — отмечает МВД.

Оперативники установили марку автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места преступления.

"Впоследствии сотрудниками милиции данная автомашина обнаружена в Сухумском районе", — сообщает ведомство.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативных подразделений ОВД проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Учредитель и единственный акционер Сбербанка Абхазии – это государство в лице Нацбанка страны. В настоящее время активы Сбербанка Абхазии составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы Республики Абхазия. У Сбербанка Абхазии 7 филиалов, 15 дополнительных офисов на территории страны.

Теги:
грабежи, Сбербанк Абхазии, Абхазия


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