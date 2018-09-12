Абхазская миринда: необычное растение созрело в республике

Марина из Гудауты спрашивает: Подруга рассказала о необычной ягоде, которую в народе называют китайской малиной или мириндой. Что это за растение и где его можно найти?

Сария Кварацхелия, Sputnik

Как рассказала заместитель директора Института ботаники Академии наук Абхазии Татьяна Галунян, растение, в народе называемое "китайской малиной" или "мириндой", — дерево кудрания трехколючковая. Оно относится к семейству тутовых.

© Sputnik Томас Тхайцук Несъедобные финики и "желейные" пальмы Абхазии

"То есть находится в родственных отношениях с инжиром и шелковицей. Родина — Китай, Корея и Япония. Но и абхазский климат весьма благоприятен для кудрании. Это листопадный кустарник или небольшое дерево от 8 до 18 метров. Но те растения, которые есть у нас, в Абхазии, редко достигают пяти метров. У этого растения красивая, раскидистая, овальная форма", – охарактеризовала Галунян.

Кудрания имеет тонкие, гладкие колючки, дает съедобные плоды насыщенного красного цвета. На вкус напоминает шелковицу.

© Sputnik Кудрания трехколючковая

"Плоды внешне действительно похожи на малину, скорее всего отсюда и народное название. Нужно отметить, что растение двудомное. Есть женские экземпляры, которые плодоносны, и мужские экземпляры, которые используются как декоративные", – добавила она.

Сухум расцвел>>

Растение в Абхазии как съедобная ягода не популярно. В основном используется как декоративное. Также можно использовать в качестве живых изгородей благодаря колючкам.

Кудрания произрастает в Дендропарке и на территории Дома юношества в Сухуме.

© Sputnik Сария Кварацхелия Кудрания трехколючковая

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