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Кудрания трехколючковая

Абхазская миринда: необычное растение созрело в республике

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (92)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Марина из Гудауты спрашивает: Подруга рассказала о необычной ягоде, которую в народе называют китайской малиной или мириндой. Что это за растение и где его можно найти?

Сария Кварацхелия, Sputnik

Как рассказала заместитель директора Института ботаники Академии наук Абхазии Татьяна Галунян, растение, в  народе называемое "китайской малиной" или "мириндой", — дерево кудрания трехколючковая. Оно относится к семейству тутовых.

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"То есть находится в родственных отношениях с инжиром и шелковицей. Родина — Китай, Корея и Япония. Но и абхазский климат весьма благоприятен для кудрании. Это листопадный кустарник или небольшое дерево от 8  до 18 метров. Но те растения, которые есть у нас, в Абхазии, редко достигают пяти метров. У этого растения красивая, раскидистая, овальная форма", – охарактеризовала Галунян.

Кудрания имеет тонкие, гладкие колючки, дает съедобные плоды насыщенного красного цвета. На вкус напоминает шелковицу.

Кудрания трехколючковая
© Sputnik
Кудрания трехколючковая

"Плоды внешне действительно похожи на малину, скорее всего отсюда и народное название. Нужно отметить, что растение двудомное. Есть женские экземпляры, которые плодоносны, и мужские экземпляры, которые используются как декоративные", – добавила она.

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Растение в Абхазии как съедобная ягода не популярно. В основном используется как декоративное. Также можно использовать в качестве живых изгородей благодаря колючкам.

Кудрания произрастает в Дендропарке и на территории Дома юношества в Сухуме.

Кудрания трехколючковая
© Sputnik Сария Кварацхелия
Кудрания трехколючковая

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (92)
Теги:
растения, Сухум, Абхазия


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