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Великолепная семерка Абхазии: Sputnik предлагает выбрать лучшие монументы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (88)
218100

Sputnik предлагает читателям выбрать из 15 памятников и скульптур Абхазии тот, что больше всего нравится. Проголосовать можно только за один монумент и только один раз. Участвовать в выборе "великолепной семерки" памятников и скульптур можно с 13 по 20 сентября.

По итогам будет составлен подробный материал о семи лидерах голосования.

Темы:
Sputnik Игротека (88)
Теги:
монументы, скульптуры, Абхазия


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  • Арест, фото из архива
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  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян
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