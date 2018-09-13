Великолепная семерка Абхазии: Sputnik предлагает выбрать лучшие монументы

Sputnik предлагает читателям выбрать из 15 памятников и скульптур Абхазии тот, что больше всего нравится. Проголосовать можно только за один монумент и только один раз. Участвовать в выборе "великолепной семерки" памятников и скульптур можно с 13 по 20 сентября.