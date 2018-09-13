Великолепная семерка Абхазии: Sputnik предлагает выбрать лучшие монументы

По итогам будет составлен подробный материал о семи лидерах голосования.
Sputnik предлагает читателям выбрать из 15 памятников и скульптур Абхазии тот, что больше всего нравится. Проголосовать можно только за один монумент и только один раз. Участвовать в выборе "великолепной семерки" памятников и скульптур можно с 13 по 20 сентября.
По итогам будет составлен подробный материал о семи лидерах голосования.
Корреспондент Sputnik Абхазия продолжает рассказывать об экскурсии по "Золотому кольцу Абхазии", которую он провел вместе с группой туристов из России. О том, что удивило гостей республики, какие места, напитки им пришлись по вкусу и какие проблемы у них возникли, читайте в этой части "путевых заметок" Бадри Есиава.
Гастроли Национального театра Адыгеи пройдут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 15 по 23 сентября.
О том, почему в Абхазии могут запретить продажу разливного коньяка, рассказал председатель Госстандарта республики.
Трое представителей Федерации смешанных боевых единоборств Южной Осетии приняли участие в турнире Гран-при городов воинской славы.
Азербайджанской полиции удалось обезвредить международную группировку наркоторговцев, все члены банды задержаны.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.
Сенаторы обеспокоены ростом госдолга Казахстана: они считают, что долговая проблема может стать одной из основных в стране.
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Накануне 890-летия Гродно его жителям впервые предложили полетать на вертолете над центром города, но понравилась эта идея не всем.
Обсуждение повышения зарплат педагогам в программе латвийского радио вывело из себя слушателя, дозвонившегося в эфир.
Участники митинга у здания Сейма Литвы и президентского дворца потребовали отставки главы республики Дали Грибаускайте.
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Республика Узбекистан лидирует по объему переводов валюты из России: во втором квартале в республику отправили свыше миллиарда долларов.
Депутаты эстонского парламента обсудили перевод всех русских детсадов и школ на государственный язык обучения.
Трое представителей Федерации смешанных боевых единоборств Южной Осетии приняли участие в турнире Гран-при городов воинской славы.
Азербайджанской полиции удалось обезвредить международную группировку наркоторговцев, все члены банды задержаны.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.