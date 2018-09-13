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В.Г. Ардзинба. Архивное фото.

13 сентября 1993 года: Ардзинба выразил готовность к диалогу в Женеве

© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (396)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

13 сентября 1993 года Владислав Ардзинба в очередном послании Генеральному секретарю Организации Непредставленных Народов, доктору Майклу Ван Вальту Ван Праагу сообщил о готовности принять участие в конференции в Женеве, проведение которой была намечено на 30 сентября 1993 года.

"При этом он попросил о согласии Генсека на участие в работе названной конференции делегации Абхазии в качестве консультанта. В послании, в частности, отмечалось: "Не отказываясь от участия в любых встречах, в том числе и в Международных конференциях под эгидой ООН, имеющих целью мирное урегулирование в Абхазии, мы, тем не менее, считаем, что продвижение в этой области возможно лишь после выполнения первого важнейшего этапа, заключающегося в полном выводе грузинских войск и возобновлении в г.ороде Сухум деятельности законных органов власти, что создало бы гарантию невозможности возобновления боевых действий. Пока, к сожалению, такой гарантии нет", – цитирует в книге "Отечественная война (1992—1993 гг.). Вопросы военно-политической истории Абхазии" Аслан Авидзба.

В то же время ситуация в самой Грузии все более обострялась, пишет Авидзба. 

"Эдуард Шеварднадзе добивался от Парламента введения режима чрезвычайного положения и 12 сентября объявил о его введении при одновременном совмещении им постов председателя Парламента и главы правительства. На следующий день, 13 сентября, он провел выездное военное совещание в Кутаиси", – говорится в книге.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (396)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Владислав Ардзинба, Абхазия


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