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Встреча руководителей России, Грузии и Абхазии в Президент-отеле

14 сентября 1993 года: в Сочи состоялось совещание по урегулированию конфликта в Абхазии

© Sputnik . Юрий Абрамочкин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (397)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны  в Абхазии (1992-1993 гг.)".

"Грузинская сторона отказывалась выполнить главное требование сочинского Соглашения – вывод войск Грузии с территории Абхазии. В Сухуме, в Гульрыпшском и Очамчырском районах была укрыта значительная часть военной техники, предназначенной к эвакуации, а солдаты и офицеры были переодеты в гражданскую одежду и под видом местных жителей были размещены в городе и близлежащих районах.

Таким образом, выяснилось, что Соглашение грузинская сторона не будет выполнять. 14 сентября в Сочи состоялось консультативное совещание руководителей части Объединенной комиссии по урегулированию конфликта в Абхазии. От российской стороны участие принимали Валерий Шуйков, Борис Пастухов, от грузинской  –  Жиули Шартава, Реваз Сичинава, от абхазской  –  Нодар  Хашба, Саид Таркил. Борис Пастухов заявил, что "главный итог консультативного совещания – то, что стороны подтвердили стремление урегулировать конфликт мирным путем".

Прокуратура Республики Абхазия располагала рукописной записью выводов посла Германии в Грузии Г. Дальхоффа по результатам беседы с Э. Шеварднадзе. В ней было зафиксировано следующее мнение дипломата: "Установление мира между Грузией и Абхазией займет годы, и поэтому сейчас возможен процесс политических переговоров только по прекращению огня. Этническая чистка есть фактор установления мира, так как она ведет к решению проблемы". В связи с этим сошлемся на В. Ардзинба, который тогда сообщил: "Мы обладаем оригиналами записей бесед с бывшим послом Германии в Грузии Дальхоффом и нынешним послом США в Грузии К. Брауном. Там речь идет о проведении будущей границы между Грузией и Абхазией по реке Гумиста. Дальхофф прямо заявил, что всех негрузин надо выселить из Сухума, и что этническая чистка есть фактор стабилизации".

Процитированный разговор можно назвать сверкой позиций западных стран, которые были едины в необходимости узаконить уже осуществленную грузинскими властями этническую чистку в Абхазии. Позже, 16 сентября, В. Ардзинба в письме к одному из руководителей ООН Кофи Аннану писал: "Было бы непростительной ошибкой, если бы военные наблюдатели или миротворческие силы ООН делали «грязную работу» для генерала Каркарашвили в целях очистки Абхазии от негрузин и недопущения законных органов власти в столицу – город Сухум".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (397)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Владислав Ардзинба, Абхазия


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