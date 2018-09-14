Санитарная авиация в Абхазии заработала раньше срока

Сигнал о том, что в верхней части Кодора человек нуждается в срочной медицинской помощи, поступил в МЧС Абхазии в пятницу 14 сентября.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Человек с почечными коликами был доставлен на вертолете из Кодорского ущелья в Республиканскую больницу в пятницу 14 августа в рамках совместного проекта МЧС и Минздрава Абхазии по развитию в республике санитарной авиации, рассказал корреспонденту Sputnik министр по Чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

"Этот проект разрабатывается еще с прошлого года, но он пока не полностью реализован, так как это связано с увеличением штата, набором врачей. Проект согласован с президентом, мы заключаем договор с Минздравом и рассчитываем, что заработает проект в 2019", — отметил Квициния.

Вертолет, арендуемый у частной компании, приземлился прямо на территории больницы, что позволило сэкономить время в ситуации, требующей быстрого реагирования, отметил министр.

"За штурвалом был наш пилот. Помимо спасателей, была медсестра. С нами еще полетел глава села Ажара Сергей Джонуа, который хорошо знает эти места. Подобные экстренные вылеты у нас происходят не первый раз, но мы впервые осуществили это совместно с Минздравом Абхазии и приземлились на территории Республиканской больницы. Это очень удобно, не надо тратить времени на то, чтобы доставить человека из аэропорта в медучреждение", — сказал Лев Квициния.

В 2019 году при Республиканской больнице планируют открыть отделение экстренной консультативной помощи, которое будет взаимодействовать с подразделениями МЧС и работать в круглосуточном режиме, рассказал корреспонденту Sputnik главврач Республиканской больницы Абхазии Апполон Гургулия.

59 — летний пациент, доставленный в больницу на санитарном вертолете 14 сентября, прошел обследование и получает необходимое лечение, отметил Гургулия и добавил, что этот проект нужен государству, особенно, когда встает вопрос о доставке больных из труднодоступных горных районов страны.