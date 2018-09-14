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Судебный молоток

Суд арестовал подозреваемых в ограблении Сбербанка в Сухуме

© Fotolia / Andrey Burmakin
В Абхазии
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Вооруженное ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии вблизи Красного моста в Сухуме произошло 10 сентября.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Суд города Сухум удовлетворил ходатайство следователя об аресте Саида Ванаба, Мрана Асландзия и Давида Хинтуба на время проведения предварительного следствия (два месяца — ред.). Об этом сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

Наручники. Архивное фото
© Sputnik . Виталий Белоусов
Задержаны подозреваемые в ограблении Сбербанка в Сухуме

Сообщение об ограблении отделения Сбербанка в Сухуме поступило в дежурную часть УВД столицы 10 сентября в 13:00.

Установлено, что трое вооруженных лиц в масках, одетые в черную полевую форму, примерно в 12:40 ворвались в отделение Сберегательного банка в городе Сухум и под угрозой применения насилия в отношении должностных лиц завладели 205 тысячами рублей.

Оперативники установили марку автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. Сотрудники милиции обнаружили автомашину в Сухумском районе.

Следственный отдел УВД по городу Сухум возбудил уголовное дело за разбойное нападение на отделение Сбербанка 12 сентября.

13 сентября МВД Абхазии сообщило о задержании группы лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на отделение Сберегательного банка Абхазии.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в производство следственного управления при МВД Абхазии.

Учредитель и единственный акционер Сбербанка Абхазии – это государство в лице Нацбанка страны. В настоящее время активы Сбербанка Абхазии составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы Республики Абхазия. У Сбербанка Абхазии 7 филиалов, 15 дополнительных офисов на территории страны.



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