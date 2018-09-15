15 сентября 1993 года: в Грузии ввели режим чрезвычайного положения

14 сентября на заседании грузинского Парламента "отставник" Джаба Иоселиани обвинил Эдуарда Шеварднадзе в стремлении узурпировать власть и установить диктатуру.

"В ответ глава Грузии, объявив, что уходит со всех постов, заявил: «Я не мыслю будущего Грузии без России, но вы не даете мне ничего делать». После этого был организован грандиозный митинг в поддержку Шеварднадзе, а затем состоялась его встреча с Джабой Иоселиани. Утром 15 сентября было объявлено о согласии депутатов на введение ЧП в Грузии. Тогда же глава Грузии объявил, что намерен ввести ЧП с 20 сентября. Таким образом, Парламент, вместо отставки Эдуарда Шеварднадзе принял его план введения чрезвычайного положения. Видимо, в Тбилиси особо чувствовалась сложность ситуации, и никто не мог взять на себя ответственность за судьбу страны, и потом, наверное, все понимали, что без России не удастся решить абхазскую проблему, а тогдашний глава грузинского государства рассматривался единственным политиком, способным договориться с Москвой", – пишет в книге "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии" автор Аслан Авидзба.

Демонстрацией позиции самой России, по словам Авидзба, можно рассматривать межправительственное российско-грузинское Соглашение, подписанное 14 сентября.

"Документ предусматривал выделение 34, 21 миллиард на восстановление Южной Осетии и возвращение беженцев. Причем две трети из этой суммы должна была внести Грузия, одна треть расходов на себя брала Россия. Подтверждением этого может служить и то, что сразу после названных событий министр обороны Грузии и личный протеже Эдуард Шеварднадзе, Гия Каркарашвили срочно вылетел в Москву на переговоры с Павлом Грачевым. Более того, политолог Александр Скаков допускает вероятность не случайного совпадения предоставления чрезвычайных полномочий Э. Шеварднадзе в Грузии с роспуском Верховного Совета в России, решение о котором было принято через несколько дней. Между тем, уже всем стало ясно, Соглашение не будет выполняться грузинской стороной и грузинский режим не допустит возобновления деятельности законных органов власти в абхазской столице. Все это в контексте с проводившейся этнической чисткой на оккупированной территории и практическое согласие ООН на разделение Абхазии по Гумисте, служило наглядным свидетельством невозможности достижения целей Соглашения мирным путем. Поэтому не нужно было быть провидцем, чтобы понять, что широкомасштабные боевые действия рано или поздно возобновятся. Кроме того, абхазская сторона была поставлена перед необходимостью предпринять шаги по изгнанию оккупантов до наступления зимы. Учитывая суровые условия этого времени года и наличие ресурсов жизнеобеспечения у Абхазии, выдержать ей еще одну «военную зиму» было бы неимоверно тяжело. Это обстоятельство, думается, было одним из моментов, определивших время начала абхазского наступления", – говорится в книге Авидзба.

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