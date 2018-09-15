Показ легавых: выставка охотничьих собак прошла в Сухуме

Выставка охотничьих собак прошла в Сухуме в субботу 15 сентября. О том, какие породы были представлены на выставке, по каким критериям определяли лучших и как правильно следить за легавыми, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Участники и их питомцы

Блуждающие собаки по набережной Сухума явление не редкое, но в этот раз все было по-другому. Каждую осень вблизи памятника Неизвестному солдату проходит выставка охотничьих собак с родословной. Этому событию предшествовали испытания легавых в поле, где проверяют их навыки. Одним из победителей в этой части конкурса признаны Шамиль Бигвава и его пойнтер Золли.

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Самое главное в собаководстве, уверен Шамиль, это умение раскрыть данные своего питомца, что приходит с опытом и даже с удачей.

"Бывают случаи, когда у собаки охотничьи данные хорошие, но ее хозяин не может их раскрыть. Методик очень много и говорить об этом можно бесконечно. Самое главное – это грамотная дрессировка и правильное питание", — поделился опытом собаковод с десятилетним стажем.

Некоторые охотники допускают грубую ошибку, когда выводят в поле еще неподготовленную собаку. От этого у нее может появиться страх к выстрелам и собака не сможет сосредоточиться на поиске дичи.

"Собаку сначала нужно "натаскать", водить на поле без ружья, показывать ей птицу. И на охоту ее можно водить только, когда ты понимаешь, что она готова. Все это желательно делать весной, потому что осенью уже начинается сезон охоты и у нее не будет страха перед звуком выстрела", — отметил Шамиль.

Приглашенный из России эксперт по охотничьим собакам Сергей Матвеев рассказал, что на этой выставке лучшие легавые, не имеющие полевого диплома, определяются по нескольким критериям – красота, правильность сложения и тип. Собаки, которые обладают полевыми дипломами, оцениваются по балловой системе. Итоговый результат формируется из очков, полученных во время оценки внешнего вида собаки, ее родословной, качества потомства, рабочих навыков.

Принять участие в выставке приехали заядлые охотники не только из столицы, но и из других районов Абхазии. Иван Чедия и его английский пойнтер по кличке Марс прибыли из Пицунды. По словам владельца, эта порода идеально подходит для охоты на перепелок, уток и других видов птиц, но есть одна слабость.

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"Вчера ходили на перепелок в Пицунде. Штук 20 подстрелили. Собака темпераментная, у нее очень широкий диапазон поиска, хороший нюх, но зимой не годится. Шерсть короткая и мерзнет, но летом она превосходит все другие породы", — похвалил своего питомца охотник.

Любовь к собакам и охоте Аслану Шурдулава привили его отец и дед еще в раннем детстве. За годы увлечения, он воспитал немало пород собак, но три года назад он купил английского пойнтера Майло, который развеял все его сомнения по поводу лучшего легавого.

"У меня были и другие породы, но эта самая лучшая. Английский пойнтер превосходит остальных во всем, особенно, в умение быстро находить добычу. Правда, их нелегко воспитывать. Надо уделять много времени", — поделился Шурдулава.

У пойнтеров горячая кровь, сказал охотник и добавил, что они очень свободолюбивые. Начинают нервничать и дрожать, словно, от холода, когда долго находятся на цепи.

Хозяин довольно крупного курцхаара Алхас Кацба тоже доволен своим подопечным. Его Харли в охоте универсален и с ним можно смело идти не только на птиц, но и крупных зверей.

Лучшие из лучших

До начала конкурса оставалось всего несколько минут. Легавые резвились на лужайке, догоняя, и слегка покусывая друг друга, но были и те, кому повезло меньше. Английский сеттер Дик пытался сгрызть поводок, привязанный к деревцу и освободиться. Вовремя подоспел хозяин и "клыкастый" не успел реализовать свой "план" побега.

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Организаторы выставки зарегистрировали участников, предварительно оформив все необходимые бумаги. Эксперты разбили их на группы и отдали команду на построение. Кабели и суки оценивались отдельно. Всех претендентов на победу разбили на три возрастные группы.

Судьи тщательно осмотрели зубы, телосложение и состояние шерсти собак, используя сугубо профессиональные термины.

"Правильное телосложение, интересная голова с хорошим глазом. Интересная линия верха. Шея немного коротковатая. В принципе, колодка (корпус-ред.) у нее хорошая. Рычаги тоже без особых замечаний. "Отлично", — оценил одного из претендентов эксперт Сергей Матвеев. По такому же принципу отбор прошли и остальные "лохматые" охотники.

В старшей группе пойнтеров победил Алексей Аксенов и его Винсент. Лана и Винсент охотника Степана Азаяна одержали победу в старшей и средней группах среди английских сеттеров. В младшей – Дик Хаджарата Квициния.

Английский пойнтер по кличке Босс Адгура Гварамия стал первым в средней группе среди этой породы собак, а Пират Гарри Бигвава взял "золото" среди немецких курцхааров.

Эпаньол Бретон Флоки владельца Цвижба Тимура и венгерская выжла Агрон Адамура Багапш тоже никому не уступили.

Победителям вручили медали, оружейные патроны и календари. Все финансовые расходы на проведение выставки взяли на себя члены Общества рыболовов и охоты Абхазии.

Собак без родословной на выставку не допускают, подчеркнул председатель этого общества Хаджарат Квициния. Несмотря на строгие правила, количество участников нельзя назвать небольшим, да и молодежь с каждым годом все больше приобщается к этому.

"В основном, на выставке представлены английские, шотландские, ирландские сеттеры, английские пойнтеры, курцхаары и дратхаары. Ориентировочно, каждый год участвует в выставке до 40 человек", — рассказал председатель Охотсоюза Абхазии.

У самого Хаджарата Квициния две собаки – английские пойнтер и сеттер. В них его привлекает стиль работы этих легавых в поле.

Эксперт по легавым собакам Николай Сорокин приезжает на выставку в Абхазию с 2007 года и лично знаком со многими охотниками республики. Он отметил, что местные охотники хорошо разбираются в собаках и тщательно следят за ними.

"Очень многие собаки привезены сюда из России, Украины. Ваши охотники в этом хорошо разбираются, потому что здесь много дичи. Это дело у вас развивается в отличие от нас, где дичи в этом году нет. Мы с удовольствием отдаем к вам наших щенков, так как знаем, что они будут работать", — рассказал Сорокин.

Он с сожалением добавил о том, что в Абхазии нет своих экспертов по охотничьим собакам и эту проблему необходимо решать.