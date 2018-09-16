16 сентября 1993 года: абхазская армия провела наступление на Восточном фронте

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"Абхазская сторона была поставлена перед необходимостью предпринять шаги по изгнанию оккупантов до наступления зимы. Учитывая суровые условия этого времени года и ограниченность ресурсов жизнеобеспечения у Абхазии в условиях войны, выдержать ей еще одну военную зиму было бы неимоверно тяжело. Это обстоятельство, думается, было одним из моментов, определивших время начала абхазского наступления. Пресс-служба Госкомитета РФ по ЧС сообщила, что 16 сентября в 5:40 на участке Меркула–Араду–Очамчира абхазские подразделения провели короткую наступательную операцию, основные боевые действия в ходе которой развернулись в районе моста через р. Кодор. Тем временем, согласно сообщению пресс-службы Верховного Совета Абхазии от 16 сентября, произошло следующее: "События на Восточном фронте, где отчаявшиеся в результате 400-дневной блокады, измученные голодом, обстрелом жители Ткуарчала и Очамчирского района решились на прорыв блокады и были встречены грузинскими войсками огнем, всколыхнуло все население Абхазии. На стихийных митингах прозвучали призывы к солдатам решительно поддержать своих братьев на востоке республики, изгнать оккупантов из столицы Абхазии… Такое развитие событий стало результатом намеренного срыва грузинской стороной выполнения Сочинского Соглашения". Это и стало началом Сентябрьского наступления Абхазской армии… В рассматриваемое время Грузия располагала в Абхазии очень мощной военной группировкой: 2-й армейский корпус, состоявший из 23-й и 24-й бригад, а также многочисленных подразделения корпусного подчинения: танковый батальон, ракетный и артиллерийский дивизионы, горно-стрелковый Шромский батальон, батальон "Союз афганцев", бригада быстрого реагирования, батальон Шевердени, Военная полиция, 3-й полк, батальон имени К. Чолокошвили, а также множество спецподразделений и служб обеспечения. 23-я механизированная бригада, была дислоцирована на сухумском направлении, а в общей сложности на этом направлении численность грузинской боевой группировки достигала от 12 до 15 тысяч человек… Бывший заместитель министра обороны Грузии Шарашенидзе сообщает о том, что он и министр обороны Каркарашвили 16 сентября в Москве встречались с министром обороны России П. Грачевым. О ее результатах он сообщает следующее: "Встреча прошла хорошо. Грачев обещал оружие, технику и всяческое содействие в выполнении абхазской стороной условий прекращения огня"… Вечером 16 сентября состоялось совместное заседание НАТО и Североатлантического сотрудничества в Брюсселе. Было подчеркнуто, что в соответствии с Сочинским соглашением российская сторона должна принять срочные меры по осуществлению роли гаранта мира и пресечению провокаций. Москва, надо сказать, отреагировала оперативно: 16 сентября, около 18 часов, в Тбилиси пришел факс из российской столицы с текстом заявления правительства РФ. Правительство России потребовало прекращения абхазской стороной наступления и обвинило ее в крупном нарушении соглашения. Оно также заявило, что продолжение наступления будет расценено как вызов, который будет иметь политические и экономические последствия. Здесь нужно иметь в виду и то, что такие заявления и действия были направлены не на защиту грузинских интересов, а на отстаивание интересов самой России. Она тогда, стремясь избежать обвинений в неоимперских амбициях, ужесточила свою позицию по отношению к Абхазии. Таким образом, Москва, ООН и НАТО тогда требовали от абхазской стороны прекратить наступление, но оно продолжалось".

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии": 16 сентября 1993 год.

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