17 сентября 1993 года: Владислав Ардзинба встретился с министром обороны России

Из книги Аслана Авидзба: "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)"

"17 сентября в Гудауте состоялась встреча министра обороны России Павла Грачева с председателем ВС Абхазии В. Ардзинба. На встрече обсуждались возможные пути выхода из сложившейся ситуации. В. Ардзинба подчеркнул, что прорыв в восточной части Абхазии жесточайшей блокады был обусловлен нежеланием руководства Грузии выполнять условия Сочинского соглашения и неоднократными срывами графика вывода грузинских военных группировок и возобновления деятельности в городе Сухум законных органов власти. Руководство Абхазии заявило, что в связи с последними событиями в восточной Абхазии, повлекшими активизацию боевых действий и на Сухумском направлении, судьба Сочинского соглашения напрямую зависит от дальнейших действий руководства Грузии, которое несет всю ответственность за новый виток эскалации военного конфликта между двумя государствами. Затем Грачев отбыл в Адлер для встречи с Шеварднадзе. Сам Э. Шеварднадзе уже спустя время, в октябре 2008 года, на страницах газеты "Сакартвелос Республика" писал: "Встреча с Грачевым произошла в Адлере. До этого он избегал контакта со мной. На встрече, кроме меня, присутствовали Гия Каркарашвили и Ираклий Батиашвили. Грачев предложил увеличение русского контингента, находящегося в Абхазии, еще двумя-тремя тысячами бойцов, с тем условием, что он установил бы полный порядок в Абхазии. В связи с предложением Грачева Каркарашвили и Батиашвили выразили протест и объявили о подаче в отставку. Осуществление плана Грачева вызвало бы переход российских Вооруженных сил через Ингури и разграбление Мингрелии. Так была воспринята перспектива плана Грачева моими молодыми боевыми друзьями, и их острая реакция была вызвана этим".

Тогда же, 17 сентября, Верховный Совет России рассмотрел вопрос о ситуации в Абхазии. В ходе обсуждения начальник генштаба Минобороны России Михаил Колесников заявил, что Сухум будет освобожден абхазами в ближайшее время. В принятом же постановлении Верховный Совет России рекомендовал правительству "оказать мирными политическими средствами необходимое воздействие на конфликтующие стороны, исключая применение силы". МИД России в тот же день, 17 сентября, в свою очередь осудил действия абхазской стороны и предупредил о том, что если к 20 часам 17 сентября наступление не будет остановлено, то "Россия примет меры экономического воздействия, в том числе отключит энергоснабжение".

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