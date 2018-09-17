Завоз и ныне там: откуда взялся пальмовый долгоносик в Абхазии

О том, почему вновь вспыхнули очаги заражения пальм вредителями, кто его "импортирует" и как не допустить экологической катастрофы в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии обнаружены новые очаги заражения растений пальмовым долгоносиком. На этот раз "пакостник" добрался до парка принца Ольденбургского а Гагре, зеленых территорий двух пансионатов в Гагрском районе и сквера у Министерства по репатриации в Сухуме.

© Sputnik Владимир Бегунов Пальма за сезон: аппетит вредителя

Заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия рассказал корреспонденту Sputnik, что в двух гагрских пансионатах уже погибло несколько пальм. В парке Ольденбургского выявили пока одно пораженное дерево. В Сухуме, на территории Министерства по репатриации, полностью уничтожена одна взрослая пальма и поражены еще две новые. Экологи рекомендовали в ближайшее время срубить и сжечь атакованные вредителем насаждения. Иначе личинки могут перейти и на другие деревья.

Сам же Институт экологии ликвидацией не занимается. Денег на это нет.

"Мы изучаем этот вопрос уже несколько лет, нами разработаны методики по профилактическому лечению пораженных пальм. Можем оказывать какую-то консультативную методическую помощь всем заинтересованным сторонам. Однако проведение этих мероприятий не входит в периметр ответственности института. Это зона ответственности либо администраций городов и районов, либо собственников объектов, на чьих территориях были обнаружены вредители", – поясняет завлабораторией Михаил Кирия.

Районным властям необходимо проводить профилактику.

"Есть уже конкретные места заражения. Но это связано с определенными материальными расходами. Инсектициды достаточно дорогие и, конечно же, необходимы людские ресурсы для проведения этих работ", – поясняет ученый.

Откуда они берутся

Проблемы с пальмовым долгоносиком в Абхазии еще пять лет назад не было. Вредитель впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Аппетит у него отменный. Десятки пальм уже пали жертвой жирной личинки.

Научный сотрудник не исключает, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.

© Sputnik . Алексей Куденко На пороге катастрофы: пробы и ошибки борьбы с вредителями в Абхазии

"Вероятность того, что пальмовый долгоносик завозится вместе с импортными растениями, высокая. Потому что очаг мирового распространения, в частности в Европе, очень высокий. В том числе в России долгоносик появился из-за посадочного материала, который был завезен из Европы. Есть высокий риск того, что в посадочном материале, который завозится из других стран, могут присутствовать личинки пальмового долгоносика", – отметил Михаил Кирия.

На территории Министерства по репатриации, где был обнаружен вредитель, озеленением занималась ландшафтная группа "Ашта", которая работает в Абхазии с 2005 года.

"Когда Министерство по репатриации к нам обратилось насчет озеленения, нам сказали, что взрослые старые пальмы ни с того ни с сего падают. Мы тогда попросили, чтобы они провели экологическую проверку. Затем мы посадили материал, который был у нас в течение двух лет. Пальмы наши периодически обрабатывались, мы ухаживали за ними, как положено, срезали ветки. Если бы они были чем-то заражены, то это можно было бы увидеть и после обрезки. Когда срезаешь лист, если обнаруживаются дырки, то пальма заражена. Но никаких дырок не было", – рассказала директор "Ашта" Асида Агрба.

Сигнал о том, что на одной взрослой пальме и двух новых насаждениях был обнаружен долгоносик поступил несколько дней назад. Директор считает, что немного поздно и, тем не менее, есть надежда на исцеление растений.

"И мы соответственно обратились в соответствующие структуры – Институт экологии, который через нас и узнал о проблеме. Конечно, мы за то, чтобы спасти пальму, если это возможно. Мы уже провели полную обработку. Нужно лечить вовремя. Уже с октября месяца долгоносик впадает в спячку и уже смысла нет обрабатывать. Обработку нужно проводить каждые 20 дней с мая по июнь. Если мы где-то поработали, посадили растения, то мы держим на контроле, у нас есть календарь, ездим периодически и лечим", – объясняет Асида Агрба.

Фильтр для долгоносика

Посадочный материал предприниматели завозят в Абхазию из Европы. На закупки ездят лично и тщательно отбирают растения.

"С одним из европейских питомников мы заключили договор и стали сотрудничать. Завозим первоклассный товар, мы сами отбираем на месте, лично едем, выбираем очень скрупулезно. То есть мы не говорим: "Вы отложите нам там пару кирпичей". После этого на них вешаются специальные бирки, складируются и отправляются к нам. Очень многие говорят, что во время озеленения Сочи перед Олимпиадой, вместе с посадочным материалом завезли много вредителей. Не знаю, откуда в Сочи брали растения, но питомник, с которым мы сотрудничаем очень серьезный. Они нас научили работать. Сам директор вместе с нами ходит, отбирает. У них есть понятие фитодоктор",– рассказывает о процессе Агрба.

Растения прежде, чем попасть в республику обрабатываются специальными инсектицидами, после чего фитодоктор дает сертификат – гарантию того, что продукт обеззаражен.

"Вот это и есть здоровый капитализм. Получив сертификат машина выезжает, на границе с Евросоюзом все тщательно проверяется и опять мы получаем опять сертификат. И еще один сертификат мы получаем, теперь уже от нашей карантинной инспекции, которая нас периодически проверяет. У нас одна торговая площадка. Нигде больше не продается наша продукция. Растения мы обрабатываем два раза в месяц", – поясняет директор ландшафтной группы.

© Sputnik Илона Хварцкия Вот паразиты: список вредителей в Абхазии пополнился

После того, как товар прибывает в Абхазию, он проходит еще две фитосанитарные обработки по европейским методикам. Это делается для подстраховки, чтобы растения не подцепили заразу уже в Абхазии.

"Вы не представляете, какое количество насекомых слетается на нашу продукцию уже здесь. Потому что все вокруг заражено. Мы лечим наши растения и обрабатываем территорию вокруг, но все в республике обработать мы не в состоянии. Проблемы в Абхазии очень серьезные и такое происходит из-за неконтролируемого частного завоза с обеих границ. И в первую очередь, со стороны Грузии. Неизвестно, что сюда завозят. Недавно социальные сети шумели, почему Россия запретила завоз фруктов и овощей из Абхазии. Потому что у них работает карантинная служба. Государство себя защищает. Но точно так же и мы должны делать. Мы же не бесхозное государство. Ну закройте вы свои границы, проконтролируйте завоз. И у вас не будет этого безобразия. Мы сами несколько раз были инициаторами усиления карантина и прекращения бесконтрольного ввоза", – отметила Асида Агрба.

Маленькая проверка

Для того, чтобы проверить наличие незаконно перевезенного посадочного материала, корреспондент Sputnik обошла Гудаутский и Сухумский рынки. В Гудауте продавщица сообщила, что все привозят из Краснодара, а туда посадочный материал попадает из Голландии. Ее слова подтверждают и марка со штрихкодом на целлофановом пакете. Считываем смартфоном метку — открывает сайт производителя в Голландии.

© Sputnik Продажа растений на Гудаутском рынке

На вопрос, где еще можно найти посадочный материал, продавщица отвечает: "Нужно бывать на рынке периодически. Приходят иногда люди, которые на улицах продают и пальмы, и другие экзотические растения".

Найти незаконно завезенный посадочный материал на этот раз не удалось и в Сухуме.

По словам начальника Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Аркадия Джинджия, карантинная служба тщательно проверяет всю завозимую продукцию.

"Я слышал о том, что пальмовый долгоносик могли завезти вместе с импортной продукцией. Для того, чтобы проверить так ли это, я издал указание еще раз проверить растения на местах, где продают саженцы. Если бы через Грузию завозились растения, то наши инспектора видели бы. Это именно, что касается пальмовых насаждений. Еще не было такого случая. Может, как-то с каких-то других мест, где наши инспектора недоступны", – предположил Аркадий Джинджия.

© Sputnik Томас Тхайцук Эколог о борьбе с пальмовым долгоносиком: используем передовой опыт

Что делать?

Несмотря на то, что маленькая проверка журналистская проверка не выявила источник заразы, проблема с пальмовым долгоносиком становится все актуальнее. Один из выходов, ученые и предприниматели видят в тотальной обработке всех пальм в Абхазии.

"Необходимо обрабатывать все саженцы, которые завозятся в Абхазию не просто снаружи, а полностью изнутри пропитывать само растение для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие личинок. Но обработать все невозможно. Средств таких нет", – добавил ученый Михаил Кирия.

Прогнозы специалистов неутешительны. Если проблему не остановить сейчас, то в скором времени Абхазия может остаться без пальм.